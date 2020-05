Sud et Hauts plateaux : Renforcer l’accessibilité aux soins

Assurer une meilleure couverture sanitaire des populations des Hauts Plateaux et du Sud et des communes enclavées au Nord est la mission principale des équipes sanitaires mobiles instituées auprès des établissements publics de santé.

Les missions, l’organisation et le fonctionnement de ces équipes ont été fixés dans le décret exécutif n° 20-105 du 28 avril 2020, qui vient d’être publié au Journal officiel pour renforcer l'accessibilité des populations des zones enclavées aux soins de santé.

L'équipe sanitaire a pour mission la prise en charge médicale des malades, la prévention et la mise en œuvre des différents programmes nationaux de santé publique. Elle est, également, appelée à assurer la veille sanitaire et la mise en œuvre de ripostes aux risques sanitaires.

Elle est chargée d’effectuer des consultations médicales, de prodiguer les soins ainsi que le dépistage pour les habitants de ces régions. Parmi les missions qui lui sont attribuées figurent : le suivi de la mise en œuvre des programmes de vaccination (programme élargi de vaccination et hors programme élargi de vaccination), le contrôle prénatal et post-natal afin de réduire la morbidité et la mortalité maternelle et infantile et enfin le planning familial. Il a lui été assigné également un rôle dans l’éducation et la sensibilisation sanitaire des populations ainsi que la surveillance épidémiologique et la diminution de l'incidence des maladies liées à l'environnement.

Concernant le fonctionnement et l’organisation de l'équipe sanitaire mobile pluridisciplinaire, le décret exécutif précise qu’elle est composée de deux à trois praticiens médicaux de santé publique, d’un psychologue de santé publique, de deux paramédicaux de santé publique et d'une sage-femme.

L'équipe est placée sous la responsabilité d'un chef, le plus gradé, appartenant au corps des praticiens médicaux ou sous la responsabilité d'un paramédical le plus gradé ou d’une sage-femme, lorsque l'équipe sanitaire mobile ne comporte pas de praticiens médicaux. Le même texte précise que les membres de l'équipe sanitaire mobile sont désignés par décision du directeur de l'établissement public de santé concerné.

En vertu de l’article 7 de ce décret, en cas d'absence de couverture sanitaire dans certaines spécialités médicales, les directeurs d'établissements publics de santé peuvent faire appel aux praticiens médicaux spécialistes des spécialités concernées, en activité auprès des autres structures et établissements publics de santé relevant des services extérieurs de santé, après accord de l'établissement employeur.

La durée de la mission de l'équipe sanitaire mobile ne peut excéder une durée de quinze jours dans les wilayas d'Adrar, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Tamanrasset, In Salah, In Guezzam, Illizi, Djanet et Tindouf, et de sept jours pour les autres wilayas.

A la fin de chaque mission, le chef de l'équipe sanitaire mobile doit transmettre un rapport détaillé de l'activité de l'équipe au directeur de la santé et de la population de wilaya et à la commission.

Les membres de l'équipe bénéficient d'une indemnité de soutien à l'activité des équipes sanitaires mobiles calculée au taux de 7% du traitement de base par jour de travail effectué dans la limite des missions qui leur sont confiées. Cette indemnité est servie aux membres de l'équipe sanitaire mobile ayant participé effectivement à la mission sur la base des états mensuels de présence établis par le directeur de l'établissement public de santé auprès duquel l'équipe sanitaire mobile est instituée. Les crédits relatifs à l'indemnité de soutien à l'activité des équipes sanitaires mobiles sont inscrits au titre du budget de l'établissement public de santé auprès duquel l'équipe sanitaire mobile est instituée.

Kamélia H.