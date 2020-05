M. Kamal Beldjoud, ministre de l’Intérieur : «15.000 zones d’ombre recensées»

L’Algérie compte 15.000 zones d’ombre où évolue une population de 8,5 millions de personnes dans des conditions défavorisées, a fait savoir le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamal Beldjoud, samedi à la télévision nationale.

Ces statistiques sont le résultat d’une opération de recensement effectuée dans des «conditions marathoniennes en coordination avec les wilayas et les responsables locaux», a-t-il précisé. Il atteste de l’engagement de l’Etat à assurer une prise en charge immédiate des besoins prioritaires des habitants des zones d'ombre à travers le territoire national, appelant les gestionnaires locaux à redoubler d’efforts pour combler les manquements constatés au niveau de ces régions.

Le ministre affirme que l’objectif premier de l’opération de recensement que vient de réaliser son département est d’en finir avec «toute situation de déséquilibre social» dont souffrent encore certaines localités. «L’Etat est déterminé à faire face à ces disparités», a-t-il soutenu, qualifiant «d’anormal» que les conditions de vie décente et confortable ne soient pas encore accessibles à des pans entiers de population vivant sous le poids de la misère et de la pauvreté. Kamal Beldjoud a aussi révélé que les pouvoirs publics ont consacré une enveloppe de 126 milliards de DA pour le financement de 2.000 projets impactant sur l’amélioration du mode de vie des citoyens dans les zones d’ombre, dont 500 sont au stade d’achèvement des travaux.

Il a aussi plaidé pour une meilleure implication des citoyens dans le contrôle et le suivi des différents projets engagés au niveau de ces zones.

L’enquête, diligentée par les services du ministère de l’Intérieur concernant ce dossier, a été recommandée, rappelle-t-on, par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, lors de son allocution d’ouverture de la réunion gouvernement-walis qu’a abritée le Palais des Nations en février dernier. A cette occasion, le chef de l'Etat avait abordé la question du développement local entravé par les dysfonctionnements et les défaillances de la gestion de proximité en direction du citoyen. Il avait donné un délai d’une année aux walis pour parer à tous les manquements. Ce dossier figure au rang des priorités du président de la République qui avait clairement soutenu, début février dernier en réunion du conseil des ministres, qu’il ne tolérera jamais d’images de citoyens vivant encore au Moyen-Age. Il avait par la même occasion instruit le ministre de l’Intérieur ainsi que d’autres membres du gouvernement «de trouver une solution aux zones d’ombre enclavées pour leur assurer les services nécessaires en termes d’eau, d’électricité et de routes ».



Une restructuration au bénéfice de 30.000 comités de quartier



Le ministre de l’Intérieur a salué par ailleurs la mobilisation des comités de quartier dans des actions de proximité initiées pendant le Ramadhan. Il précise à cet effet que ses services ont recensé 30.000 comités qui ont effectué des sorties sur le terrain durant ce mois sacré.

Il dira que son département est disposé à apporter son soutien pour mieux les structurer à travers notamment des mécanismes d’allégement des dossiers d’agrément. Ceci dans l’objectif, explique-t-il, de mieux valoriser le rôle des comités de quartier dans le cadre de la stratégie globale tendant à conférer plus d’efficacité aux activités des associations et de la société civile. «Les avis et les suggestions des comités de quartier seront pris en considération pour une meilleure gestion de l’action de proximité», a en effet souligné le ministre.

Karim Aoudia