Abdelkader Ghomchi n’est plus : Un journaliste consciencieux

Le journaliste Abdelkader Ghomchi est décédé hier à Tighennif (Mascara) à l’âge de 61 ans suite à un arrêt cardiaque, a-t-on appris de ses proches.

Notre collègue Abdelkader Ghomchi vient de nous quitter, laissant derrière lui le souvenir d’un journaliste affable, plein d’humilité et de disponibilité. Correspondant de presse de longue date, resté fidèle au quotidien El Moudjahid, Abdelkader a sans cesse été animé par son souci d’informer les lecteurs, avec objectivité et impartialité, de rendre compte régulièrement des multiples évènements économiques, socioculturels, politiques au niveau de la wilaya de Mascara. Pour cet universitaire, être journaliste relevait d’une vocation plutôt que d’un simple emploi.

Il préparait une thèse de doctorat en langue et littérature françaises dans une université en France et enseignait la langue française au secondaire à Mascara.

Il peut se targuer d’avoir accompli sa carrière dans le respect. Une conduite irréprochable que lui témoignent tous ceux qui l’ont approché. Abdelkader Ghomchi ne s’est jamais départi de sa bonhomie, de son esprit jovial et plein d’amabilité même s’il a été profondément affecté par la perte de son épouse, la mère de ses enfants.

Il parvenait très difficilement à s’en remettre. Le corps du défunt a été inhumé au cimetière de Sidi Senoussi à Tighennif.

R. N.

Condoléances

Le PDG, Larbi Timizar, et l’ensemble du personnel d’El Moudjahid, très affectés par le décès de leur collègue et ami Abdelkader Ghomchi, correspondant à Mascara, présentent à la famille du défunt leurs sincères condoléances et l’assurent en cette pénible circonstance de leur profonde sympathie.

Puisse Dieu Tout-Puissant accueillir le défunt en Son Vaste Paradis.

«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»