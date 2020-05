Infrastructures sportives : Baptisation de centres de presse au nom de journalistes sportifs décédés

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, et le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, ont convenu de baptiser des centres de presse d'infrastructures sportives au nom de journalistes sportifs décédés, pour leur rendre hommage.

Cette baptisation fait suite «à la demande de l'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens (ONJSA)», précise un communiqué du ministère de la Communication, dont une copie a été transmise hier à l'APS, soulignant que cette opération entre dans le cadre du programme de célébration de la journée mondiale de la Liberté de la presse, le 3 mai de chaque année.

Le ministère de la Communication ajoute que ces hommages «seront rendus à la levée du confinement et des restrictions imposées par le coronavirus (Covid-19)».

Liste des centres de presse baptisés :

1- Centre de presse du stade de Tizi-Ouzou : Mokhtar-Chergui (journal El Moudjahid)

2- Centre de presse du stade du 5-Juillet (OCO) : Abdelkader-Hamani (Télévision nationale)

3- Centre de presse du stade de Baraki : Mohamed-Sellah (Radio nationale)

4- Centre de presse du stade Hamlaoui de Constantine : Mekhlouf- Boukhzer (Télévision nationale)

5- Centre de presse du stade du 8-Mai-1945 de Sétif : Brahim-Dahmani (Algérie Presse Service - APS)

6- Centre de presse de l'OPOW de Tébessa : Rabie-Daâs (Radio nationale et Télévision nationale)

7- Centre de presse du stade d'Oran (40.000 places) : Miloud-Chorfi (Radio nationale)

8- Centre de presse du stade Ahmed-Zabana d'Oran : Abdallah-Ben- Yekhlef (Radio nationale)

9- Centre de presse du Stade Mustapha-Tchaker de Blida : Abdou- Seghouani (Radio nationale).