Institution du 8 mai Journée nationale de la mémoire : La fondation du chahid Zighoud Youcef salue la décision

La Fondation du chahid Zighoud-Youcef a salué, samedi, l’annonce par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, portant institution du 8 mai de chaque année, «Journée nationale de la Mémoire». Dans son communiqué, la Fondation s’est également félicitée de la décision du Président Tebboune qui a annoncé, à l’occasion de la commémoration du 75e anniversaire des massacres du 8 Mai 1945, le lancement d’une chaîne de télévision nationale spécialisée en Histoire, affirmant que l’Algérie «vit actuellement des changements importants qui nous imposent de s’inspirer de notre capital Histoire, riche de principes et valeurs de notre Révolution de Novembre, synonymes de force et d’union».

Pour la Fondation du chahid Zighoud Youcef, le Mouvement national et la Révolution du 1er Novembre 1954 sont «le rempart imprenable contre toute errance et dispersion et la source qui inspire à l’édification de l’Etat national et à la préservation de la Nation». «L’attachement au serment du 1er Novembre est l’arbitre ultime dans le redressement de la trajectoire et la mise en place d’une nouvelle Constitution pour l’Etat algérien moderne, devant ce qui se dessine comme espoir dans l’édification de l’Algérie nouvelle», a souligné la Fondation dans le communiqué.

La Fondation a également indiqué que «l’Algérie est en passe de mettre un terme à l’atteinte aux potentialités de la Nation, moraux et matériels», estimant que «cette volonté sincère et concrète présente aussi bien chez le Président de la République, que chez tous ses collaborateurs animés de bonnes intentions, pour la réforme et le changement, s'est indubitablement traduite en un élan porteur d’espoirs et d’ambitions». Rappelant l’adhésion du peuple à l’Armée de libération nationale (ALN) lors de l’offensive du 20 Août-1955, sous le commandement du chahid héros, Zighoud Youcef, la fondation a enfin, salué «l’adhésion du peuple, aujourd’hui, autour de sa direction et de son armée, pour rectifier la trajectoire et renouveler le serment aux principes du 1er Novembre et aux martyrs de la Glorieuse guerre de Libération nationale».