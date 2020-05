Avant-projet d’Amendement de la constitution : proposition d’interventions de l’ANP à l’étranger

L’Algérie maintient le principe de non-ingérence dans les affaires internes des pays, mais elle peut participer aux opérations internationales de maintien de l’ordre sous la bannière de l’ONU, dans l’objectif de la consolidation de la paix et de la préservation de l’intérêt de notre pays.

C’est dans cet esprit que s’inscrit la proposition de constitutionnalisation des interventions. Il s’agit, selon des experts, de promouvoir le rôle de l’Armée algérienne qui a démontré ses capacités opérationnelles et professionnelles.

La mouture de l’avant-projet de révision de la Constitution prévoit, dans l’une de ses propositions, la constitutionnalisation de l’intervention de l’Armée nationale populaire (ANP) hors des frontières du pays pour participer aux efforts de maintien de la paix aux niveaux régional et international. L’article 95 (anciennement 91) stipule que «parmi les pouvoirs du Président de la République, la décision d’envoyer des unités de l’Armée à l’étranger après vote de la majorité du parlement par les deux tiers de ses membres». Selon l’article 30 du document, «l’Algérie peut, dans le cadre des Nations unies, de l’Union africaine et de la Ligue des États arabes, et dans le plein respect de leurs principes et objectifs, participer à des opérations de maintien et de restauration de la paix».

La proposition est adaptée au contexte régional et international actuel marqué par l’évolution des conflits et la déstabilisation de la situation sécuritaire, notamment dans les pays du voisinage à savoir le Sahel. L’ANP maintient sa doctrine militaire mais elle peut participer à une éventuelle intervention dans le cadre des Nations unies avec certaines conditions et sous l’égide de l’ONU, c’est ce qu’a indiqué le colonel Mohamed Khalfaoui, officier supérieur de l’ANP à la retraite, dans une déclaration à El Moudjahid.

«Il faut bien préciser qu’il s’agira d’une intervention à la demande des Nations unies et de l’Etat souverain, pour le maintien de l’ordre et la restauration de la paix», a-t-il expliqué, rappelant que l’Algérie est membre du CEMOC (Comité d'État-major opérationnel conjoint). Le colonel Khalfaoui a précisé en ce sens que l'Algérie qui s'était opposée à l'intervention de l'Otan en Libye avait initié la création du CEMOC lancé en avril 2010 et basé à Tamanrasset. Cette structure réunit théoriquement les forces armées des pays sahéliens sous l'égide de l'Algérie.

L’officier a affirmé qu’il adhère pleinement à cette proposition et souhaite grandement qu’elle soit retenue dans la future constitution. «L’Armée algérienne est partie intégrante dans la région. Notre Armée est professionnelle, elle doit assumer son rôle de soutien dans le règlement des conflits et par-là, préserver aussi l’intérêt du pays. L’Algérie fait face à un contexte régional qui menace sa propre sécurité».

Il a évoqué à cet effet les caches d’armes lourdes découvertes par les détachements de l’ANP, notamment aux frontières de l’extrême Sud. «Il faut protéger cet espace, toutes les Armées dans le monde sont mises en alerte en cas de conflit aux frontières pour une intervention active», a-t-il dit. Il a, en ce sens, rappelé le coup d’état au Mali en 2010 et l’appel à l’aide militaire à la France, le CEMOC ne pouvait rien faire alors que l’Algérie est une puissance régionale avec son expérience dans la lutte antiterroriste et ses hautes capacités opérationnelles.



Offrir un nouveau levier à la diplomatie algérienne



Selon M. Akram Kharief, journaliste spécialiste des questions de sécurité et de défense, il ne s’agit nullement de changement de doctrine militaire, précisant que «la doctrine est un document écrit publié, connu et encadré par la constitution». Il a estimé que «c’est une proposition positive car cela permet d'encadrer juridiquement les interventions militaires». Ce qu’il est intéressant de retenir concernant le volet militaire est, pour la première fois, une proposition d’encadrement légal de l’envoi de troupes à l’étranger pour des missions militaires ou de maintien de la paix car historiquement l’armée algérienne est intervenue dans de nombreux théâtres, sous différentes formes, pour faire la guerre, aider les gouvernements en place ou servir la paix.

«Cet amendement de la Constitution, s’il venait à être approuvé, permettrait d’enlever le flou artistique entretenu depuis deux décennies sur une supposée doctrine non-interventionniste de l’armée algérienne qui n’a jamais existé mais dont l’idée a été entretenue à des fins politiques compréhensibles», a-t-il soutenu. L’Algérie a connu une période de troubles internes pendant la décennie 90 qui se sont étendus au Grand Sahara et au Sahel pendant la première décade 2000, ce qui a mobilisé de manière intense l’armée algérienne à l’intérieur de ses frontières, a signalé le spécialiste.

Avec le déclenchement des révolutions arabes et le basculement de régions entières dans la guerre civile (Libye, Syrie, Irak, Mali), à partir de 2011, la menace est persistante sur l’Algérie notamment, avec l’installation durable d’une insurrection militaire djihadiste dans le Sahel et en Afrique de l’Ouest et la prolifération de milices en Libye. «L’Algérie paiera le prix de son inaction (militaire officielle) dans ces deux zones le 16 janvier 2013 après l’attaque du complexe gazier d’In Amenas, qui fera 67 morts et qui paralysera ce site stratégique pour l’économie pendant plus d’un an. L’attaque avait été planifiée au Mali et exécutée à partir de la Libye», a-t-il rappelé. «Aujourd’hui l’argument inventé d’une doctrine non-interventionniste de l’ANP, offre un nouveau levier à la diplomatie algérienne», a-t-il soutenu. En effet, la diplomatie algérienne a grandement contribué au règlement pacifique des conflits internationaux, dont la crise au Mali et son initiative pour une solution politique en Libye.

Neila Benrahal