El Tarf : Plus de 900 fuites d’eau potable réparées

Pas moins de 910 fuites ont été réparées au niveau des réseaux de distribution d’eau potable dans la wilaya d’El Tarf, depuis le début de l’exercice 2020, a-t-on appris samedi de la chargée de communication à la direction locale de l’Algérienne des eaux (ADE). Ces actions qui s'inscrivent dans le cadre du plan d’action de l’ADE ,en prévision de l’été prochain, visent, a précisé Rahima Youbi, à «la lutte contre les maladies à transmission hydriques ainsi que la préservation de la qualité de l’eau potable distribuée aux clients et l’élimination des points noirs qui sont à l’origine de la détérioration de sa qualité». En plus de la réparation des 910 fuites d’eau recensées à travers les 24 communes relevant des centres de l’ADE, sis à Kala, Bouhadjar, Besbes, Boutheldja, Dréan, El Tarf et Ben M’Hidi, les brigades de l’ADE d’El Tarf ont effectué durant cette période 130 opérations de nettoyage et de maintenance de réservoirs et châteaux d’eau. Tout en indiquant que l’opération d’entretien et de maintenance se poursuit pour toucher d’autres équipements et structures de l’ADE, la même source a signalé que ces opérations sont effectuées «régulièrement» en présence de chimistes en leur qualité de contrôleurs de la qualité de l’eau, ainsi que de représentants de la direction de la santé et de la population (DSP) et d'agents de la prévention et d’hygiène de la commune. Ces brigades interviennent «quotidiennement» aussi bien pour les actions de maintenance que pour les analyses bactériologiques et physico-chimiques afin de contrôler rigoureusement la qualité de l’eau potable distribuée aux clients, a-t-elle assuré. Ainsi, 14.187 analyses du chlore, 924 autres bactériologiques et 904 physiologiques ont été effectuées depuis le début de l’année en cours, au niveau du laboratoire de contrôle de l’unité Boutheldja, a-t-elle dit. Dans le cadre des efforts visant à assurer la qualité du produit, les services de l’ADE ont également lancé plusieurs opérations d’entretien et de maintenance ciblant l’ensemble des pompes au niveau des stations de pompage de cette wilaya frontalière, a-t-elle noté. Treize nouvelles pompes ont été, ainsi, acquises par l’ADE qui en a mis 10 en réserve, afin de les exploiter au moment opportun, a-t-elle souligné, mettant en relief les efforts déployés au quotidien par les brigades de cette agence pour assurer un service de qualité et répondre aux préoccupations de ses abonnés. L’accent a été mis, dans ce contexte, sur la multiplication des actions de sensibilisation et de prévention contre le coronavirus, tout en œuvrant à garantir une distribution régulière de l’eau potable, dans un contexte de pandémie et l’intervention rapide en cas de pannes. La même source a, à cette occasion, rappelé les facilités de paiement des factures mises, par l’ADE, à la disposition du client, notamment la possibilité de s’acquitter de sa facture au niveau du bureau de poste le plus proche de son domicile et de la fonctionnalité du numéro vert 15/93.