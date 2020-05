Incubateur de Sétif : 21 entrepreneurs en formation

Le premier incubateur Sétif innovation hub, créLe premier incubateur Sétif innovation hub, créé par la Business School MBI, partenaire de l’ONG Américaine World Learning Algérie et du centre algérien pour l’entrepreneuriat social, se prépare à organiser la première édition d’incubation qui s’étalera sur 12 mois, dont 6 en mode résidentiel au profit de 21 projets de start-up dédiés aux jeunes diplômés-entrepreneurs. Un appel à candidature a été lancé, ces jours derniers, par les responsables du premier incubateur de Sétif en direction des jeunes désireux de créer et développer leurs entreprises dans un espace d’autant plus consolidé par l’assistance d’experts, de managers et de professionnels pour encadrer cette première initiative qui s’intègre dans la politique adoptée par le gouvernement. Pour M. Mohamed Yahiaoui, directeur général de l’institut MBI, fondateur de cet incubateur, « une telle œuvre s’inscrit dans un programme de formation de 120 heures avec hébergement dans un espace de co-working dédié sur le campus Sétif innovation hub et un suivi individuel». Comme il s’agira également de 6 workshops spécialisés, de visites d’entreprises, d’institutions économiques et d’incubateurs partenaires. Le prototypage du projet, l’accompagnement pour l’octroi de son financement ainsi que la mise en relation d’affaires et réseau d’entreprises locales sont d’autres éléments non moins importants. Dans cette dynamique qui fait de l’incubateur un levier de l’employabilité et d’émergence d’entreprises d’avenir, le projet sera marqué dès le 21 mai prochain par l’annonce des 21 start-up retenues et un jour après, par la présentation des projets retenus devant les managers et chefs d’entreprises.

F. Zoghbi