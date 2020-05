Gaz naturel à Boumerdès : Le taux de raccordement dépassera les 99% à la fin 2020

Le taux de raccordement au réseau de gaz naturel à Boumerdès dépassera les 99%, à la fin 2020, a annoncé, samedi, le président-directeur général (P-dg) du Groupe Sonelgaz (Société nationale de l'électricité et du gaz), Chaher Boulakhras. Dans une déclaration à la presse, en marge d’une visite de travail dans la wilaya, M. Chaher a indiqué que le «taux de raccordement au réseau de gaz naturel à Boumerdès va dépasser les 99%, vers fin 2020, soit un taux supérieur à celui du raccordement au réseau électrique», a- t-il signalé. Le P-dg du groupe Sonelgaz a inauguré sa visite par une inspection de la centrale électrique de Cap Djinet (Est de Boumerdès), alimentant de nombreuses wilayas en énergie électrique. Un exposé lui a été présenté, sur place, sur les conditions de travail et les capacités de production de cette centrale revêtant une dimension nationale stratégique. Il a, également, entendu les préoccupations des cadres et des équipes de production, soumis aux mesures de confinement au niveau de cette station, pour y assurer la continuité du service. Le responsable s’est, également, rendu à Takedamt (banlieue de Dellys, à l’Est), où il s’est enquis des conditions de travail au niveau d’un transformateur électrique (60/30klw). Un exposé lui a été présenté sur ce projet en service depuis trois ans. M. Chehar a présidé, à l’occasion, une opération de raccordement de 300 foyers au gaz naturel, au niveau d’une zone d’ombre des hauteurs de Dellys, outre la mise en service d’un centre opérationnel du Groupe à Baghlia, avec le raccordement de 280 foyers au réseau de gaz.