Grand angle : A la croisée des chemins

L’Union européenne a fêté ce 9 mai la journée de l’Europe. Une journée qui marque le 70e anniversaire de la Déclaration de Schuman, texte fondateur de la construction européenne. Une célébration qui intervient aussi dans un contexte exceptionnel marqué par la pandémie de Covid-19. Une pandémie qui aura, une nouvelle fois, mis à nu les divisions qui minent l’UE et qui, au fil des ans, ont fragilisé la construction européenne. En effet, si à l’occasion de cette journée, les dirigeants européens s’affichent unis, ils ne peuvent toutefois occulter que l’Union n’est plus de mise. Pour preuve, la difficulté rencontrée pour parvenir à un accord sur une réponse commune face au coronavirus. Un accord intervenu après plusieurs semaines de division sur la question des corona bonds, ces instruments de dette mutualisée sur lesquels pays du Sud et pays du Nord peinent toujours à s’entendre du fait du refus des Pays-Bas et de l’Allemagne. Mais cet exemple n’est que le dernier en date. En effet, il n’est pas là le seul dossier sur lequel l’Europe a affiché ses divisions. D’autres remontent à plusieurs années. A telle enseigne que la question de l’avenir de l’UE est régulièrement soulevée lors des débats. L’UE s’est engagée à lancer la réflexion à travers le projet annoncé par la présidente, Ursula Von Der Leyen, de l’organisation d’une conférence. La sortie, le 31 janvier, du Royaume-Uni, après plus de 47 ans, a ouvert une brèche dans l’ossature européenne que l’on pensait pourtant bétonnée et renforcée par son élargissement à de nouveaux pays. Pourtant, même si l’UE n’a pas renoncé à sa volonté d’élargissement en engageant des négociations avec la Macédoine du Nord et l’Albanie, elle ne fait pas moins face au risque du détricotage. Les divisions sont profondes sur nombre de dossiers importants que la crise des migrants à laquelle les dirigeants européens ont été dans l’incapacité de trouver une réponse commune illustre parfaitement cette réalité à laquelle les défenseurs de l’UE sont confrontés. L’émergence dans le sillage de cette crise des mouvements populistes a exacerbé les divisions qui ne peuvent plus être occultées. Aujourd’hui, les défis pour les partisans d’une Europe unie sont multiples. Il s’agit en premier de surmonter les crises, d’être en mesure de se réinventer pour être capable non seulement de faire face à la concurrence sino-américaine, mais aussi pour répondre aux aspirations des populations du Vieux continent. Une refondation de l’Europe s’impose. Pour d’aucuns la crise sanitaire à laquelle l’Europe tente de faire face peut constituer un point de départ pour cette nouvelle Europe. «Nous sommes à un moment de vérité, qui consiste à savoir si l’Union européenne est un projet politique ou un projet de marché uniquement», avait affirmé Emmanuel Macron au Financial Times. Il est ainsi certain que l’Europe est aujourd’hui à la croisée des chemins.

Nadia K.