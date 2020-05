Proche-orient : quitus américain au plan d’annexion de la Cisjordanie

Le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, se rendra en Israël courant cette semaine pour une brève visite en plein pandémie de coronavirus.

Officiellement, l’objet de ce voyage s’articulera sur la lutte contre la pandémie mais pour bon nombre d’observateurs, le déplacement du secrétaire d’état américain aura comme seul ordre du jour, le plan israélien d’annexion de plus de 30% des territoires de la Cisjordanie occupée. D’ailleurs, le département d’état en a fait mention dans son dernier communiqué publié vendredi passé. Mike Pompeo «discutera des efforts américains et israéliens pour lutter contre la pandémie de Covid-19, ainsi que des problèmes de sécurité régionale liés à l'influence malveillante de l'Iran», a déclaré la porte-parole Morgan Ortagus dans un communiqué. Le plus haut diplomate américain pour le Moyen-Orient, David Schenker, même s’il n’a pas écarté le sujet, a, toutefois, refusé de commenter l'état des discussions sur l'annexion, notant qu'un comité de cartographie conjoint américano-israélien n'avait pas encore achevé ses travaux pour déterminer les frontières spécifiques qui pourraient être proposées par Israël et accepté par les États-Unis. L'administration Trump a déclaré qu'elle soutiendrait l'annexion du territoire de Cisjordanie revendiqué par les Palestiniens pour un éventuel État, tant qu'Israël accepterait d'engager des pourparlers de paix avec les Palestiniens. Les partisans de l'annexion, tant du côté américain qu’israélien, pensent qu'ils ont une fenêtre étroite pour redessiner la carte du Moyen-Orient avant l'élection présidentielle américaine de novembre. Ils croient également que cela donnerait un coup de pouce à Trump avec les électeurs pro-israéliens, en particulier la communauté chrétienne évangélique politiquement influente. Le candidat démocrate présumé Joe Biden a déclaré qu'il s'opposait aux mouvements unilatéraux d'Israël, conformément à ce qui avait été durant des décennies de politique américaine, avant Trump.

L'accord d'annexion stipule que toute étape doit être coordonnée avec les États-Unis tout en tenant compte de la stabilité régionale et des accords de paix.

Le plan de Netanyahu d'annexer des parties de la Cisjordanie a été vivement critiqué par la communauté internationale, y compris les alliés européens de Washington et les principaux partenaires arabes. Le plan de paix tant vanté du président Donald Trump pour le Moyen-Orient prévoit la possibilité d'une reconnaissance américaine de telles annexions, à condition qu'Israël accepte de négocier dans le cadre de la proposition qui a été dévoilée en janvier.

Ce plan appelle à la création d'un État palestinien, mais lui confère une autonomie limitée sur une fraction des terres qu'il faut rechercher. Pour l'instant, Netanyahu semble déterminé à aller de l'avant. Son nouvel accord de coalition lui permet de présenter une proposition d'annexion au gouvernement dès le 1er juillet. Dans un discours le mois dernier, Netanyahu a dit qu'il était confiant, qu'il serait en mesure d'annexer des terres de Cisjordanie cet été, avec le soutien des États-Unis.

L'annexion offrirait des avantages aux deux parties. Netanyahu pourrait solidifier son héritage de ligne dure et consolider son soutien avec sa base nationaliste.

Cela donnerait également à Trump une occasion pour rallier les partisans pro-israéliens, en particulier parmi les électeurs évangéliques politiquement puissants.

