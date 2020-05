Présidentielle en Biélorussie : Vers un 6e mandat de Loukachenko ?

Le Parlement biélorusse a fixé la date du 9 août jour de la prochaine élection présidentielle au pays. Le président Alexandre Loukachenko, qui dirigeait l'ex-nation soviétique de 9,5 millions d'habitants depuis 1994, a annoncé l'année dernière qu'il se présentait pour un nouveau mandat. Il a cependant juré de ne pas diriger le pays pour toujours. Les États-Unis et l'Union européenne ont régulièrement critiqué les autorités biélorusses pour des élections erronées et pour étouffer l'opposition. L'élection parlementaire de l'année dernière a exclu l'opposition, les 110 sièges parlementaires étant attribués à d'anciens fonctionnaires, diplomates et membres de partis progouvernementaux. Des observateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ont déclaré à l'époque que «les libertés fondamentales n'étaient pas respectées et l'intégrité du processus électoral n'était pas suffisamment protégée». Si Loukachenko, 65 ans, remporte l'élection présidentielle, ce sera son sixième mandat consécutif.