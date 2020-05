Libye : Décès du chef du service de renseignement libyen

Le chef des renseignements libyen, le général Abdelkader Touhami, est décédé d'un arrêt cardiaque à Tripoli, a annoncé dimanche dernier le gouvernement d'union nationale (GNA). «Nous annonçons le décès, samedi dernier, d'Abdelkader Touhami, chef du service des renseignements, rappelé à Dieu suite à un arrêt cardiaque», a indiqué le Conseil présidentiel du GNA, dans un communiqué.

Le Conseil a ajouté qu'«avec le départ du défunt, qui a servi le pays durant toute sa vie, la Libye perd l'un de ses enfants les plus sincères et dévoués envers la patrie».

Homme politique libyen, Touhami, avait exercé comme officier au Service de sécurité extérieure durant l'époque du guide déchu, Mouammar Kadhafi (1977-2011).

Six ans après la chute de Kadhafi en 2011, il revient à la vie politique et est nommé directeur du Centre national de lutte contre la migration clandestine. Le 25 avril 2017, il a été désigné par le Conseil présidentiel du GNA pour diriger les services de renseignement.