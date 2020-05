Inde : Un pharmacien décède après avoir expérimenté un traitement créé par lui

Un pharmacien indien est mort, et son patron a été hospitalisé, après avoir bu une décoction de leur fabrication, dont ils espéraient qu'elle puisse guérir du Covid-19, a annoncé la police, samedi.

Les deux hommes travaillaient pour une entreprise spécialisée en phytothérapie et essayaient sur eux-mêmes le supposé traitement — un mélange d'oxyde nitrique et de nitrate de sodium — dans une maison située à Chennai (sud-est de l'Inde). K. Sivanesan, 47 ans, est mort sur place, selon le chef de la police local, Ashok Kumar.

Il avait développé sa formule en effectuant des recherches sur internet et acheté les ingrédients sur un marché local, a précisé le policier.