France : Un guide du télétravail

Le ministère français du Travail a publié, samedi sur son site web, un guide du télétravail pour le déconfinement, sous forme de questions-réponses, à destination des employeurs et des salariés. Pour réussir le déconfinement, la ministre du Travail, Muriel Pénicau, a recommandé aux entreprises de recourir au maximum au télétravail. «Après avis des partenaires sociaux, nous publions, ce jour, un guide pour aider les entreprises et les salariés dans cette organisation du travail», a-t-elle tweeté.

Ce guide sera destiné aux «entreprises qui jusqu'ici n'étaient pas habituées au télétravail et qui n'avaient pas mis en place d'accord et de charte, qui ne savent pas toujours comment organiser le télétravail», avait expliqué la ministre, jeudi, lors de la conférence de presse d'Edouard Philippe sur le déconfinement.

Selon le ministère, environ cinq millions de personnes sont en télétravail actuellement.

Des responsables syndicaux ont critiqué cette initiative, car ils souhaitent garder la main sur un tel guide et réfléchissent également à l'organisation d'une négociation interprofessionnelle sur le télétravail.