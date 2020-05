Belgique : Des tests sérologiques pour détecter une immunité collective

Dans la perspective du déconfinement, la Belgique misera sur deux tests pour «cartographier» le Covid-19 dans le pays, les virologiques (PCR) et les sérologiques, a affirmé le porte-parole interfédéral, Yves Van Laethem, soulignant que les virologiques (PCR) et les sérologiques devraient permettre de savoir si une immunité de groupe se développe au sein de la population.

Une étude de l’université d’Anvers a démontré, la veille, qu’enivrons 6% des Belges présentaient des anticorps contre le Covid-19. Une proportion «encore faible», a ajouté l’expert, lors de la conférence de presse du centre de crise. Les tests sérologiques consistent également à savoir si une personne a eu le coronavirus.

Ils confirment, notamment des cas qui n’avaient pas pu être décelés auparavant, a-t-il souligné, et présentent de nombreux autres avantages.

«Ils coûtent moins cher : d’environ 10 à 15 euros selon les types de test au lieu de 50 euros pour les PCR. Autre avantage : c’est beaucoup plus rapide, le résultat du test sérologique arrive en une demi-journée alors qu’il faudra attendre au moins deux jours pour le PCR. Cela a toute son importance quand on sait que, pendant ce temps-là, le virus continue à faire des ravages», a précisé auprès de la RTBF, Frédéric Cotton, chef de service au laboratoire hospitalier universitaire de Bruxelles (LHUB-ULB).

Le LHUB a mené une étude avec les Cliniques universitaires Saint-Luc, à Bruxelles, laquelle a déterminé l’importance des tests sérologiques qui seront une clé du déconfinement dans le royaume, a rapporté l’hebdomadaire Le Vif/L’Express.

Les résultats, obtenus sur 200 patients volontaires ne présentant pas de symptômes, ont permis de confirmer que ce test est performant et utile pour confirmer des diagnostics.