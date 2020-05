Épidémie : De nombreux pays craignent un second pic

La crainte d’une seconde vague de la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19) qui a tué près de 300.000 personnes dans le monde est dans tous les esprits, notamment dans les pays européens, durement frappés par la maladie et qui s’apprêtent à alléger les mesures de confinement.

Le recul de la maladie dans certains pays a permis d’enclencher la fin de plusieurs semaines de confinement dans les États les plus touchés par l’épidémie comme l'Italie, l'Espagne et la France. L'allègement des mesures en vigueur est très progressif, et différencié.

Face à la crainte d’un «second pic», ou une deuxième vague, les appels au respect des mesures d’hygiène sanitaires se multiplient. «Il faut absolument» que les gens «appliquent les gestes barrière, c'est-à-dire qu'ils passent d'un confinement chez soi à un confinement sur soi, penser que soi-même on doit se protéger, on doit protéger les autres», prévient la virologue et ex-sous-directrice générale de l'OMS, Marie-Paule Kieny, membre d'un comité d'expertise qui conseille le gouvernement français.