Étude : Les pangolins pourraient être des hôtes intermédiaires

Les résultats d'une analyse génomique comparative ont montré que le nouveau coronavirus pourrait provenir de la recombinaison d'un virus de pangolin et d'un virus de chauve-souris, selon une étude menée par des chercheurs chinois.

Le nouveau virus, le SRAS-CoV-2, qui a provoqué la pandémie de COVID-19, a une séquence génétique hautement identique avec celle du SRAS-CoV, un virus animal identifié en 2003, et avec le coronavirus de la chauve-souris RaTG13. C'est la conclusion à laquelle sont parvenus des chercheurs de l'Université agricole du Sud de Chine et de son Laboratoire du Guangdong en agriculture moderne de Lingnan, dans une publication préparatoire parue, jeudi, dans la revue scientifique de référence, Nature.

«Bien que les chauve-souris puissent être des hôtes porteurs de divers coronavirus, la question de savoir si le SRAS-CoV-2 a été hébergé par d'autres hôtes n'est pas résolue à ce jour», indique ce document. Le virus du pangolin a été détecté dans 17 des 25 pangolins malaisiens analysés par les scientifiques. «L'isolement d'une séquence de coronavirus fortement lié au SRAS-CoV-2 chez les pangolins suggère que ces animaux ont le potentiel d'agir comme des hôtes intermédiaires du SRAS-CoV-2», ont-ils déclaré.