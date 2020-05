Université John-Hopkins : Le nombre de cas confirmés dans le monde dépasse les 4 millions

Le nombre de cas confirmés de COVID-19 dans le monde a dépassé les quatre millions, pour s'établir à 4.004.224 en date de samedi 16H32 (heure locale) (20H32 GMT), d'après le Centre pour la science et l'ingénierie des systèmes (CSSE) de l'université Johns-Hopkins.

Selon le CSSE, un total de 277.860 personnes sont décédées de cette maladie.

Les États-Unis sont le pays le plus touché, avec 1.305.199 cas confirmés et 78.469 décès.

Les pays comptant plus de 150.000 cas comprennent l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, la Russie, la France et l'Allemagne, d'après les chiffres du CSSE.