Formation professionnelle : Confection de 2,5 millions de bavettes stérilisées

Le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels a distribué plus de 6.000 bavettes stérilisées aux citoyens.

La campagne de sensibilisation est étendue à tout le territoire national par le biais des directions de la formation et de l'enseignement professionnels. Les enseignants et les formateurs se déplacent au niveau des quartiers populaires afin sensibiliser et expliquer aux citoyens la gravité de la pandémie du coronavirus. Contacté par nos soins, le responsable de la communication du ministère souligne que la campagne a été animée par des professeurs de la formation professionnelle spécialisés dans les textiles et la couture appartenant à la filière des métiers de l'artisanat. Il insiste sur la prévention et le respect des mesures de protection et de distanciation sociale. Sofiane Tissera, qui rappellera que la nomenclature nationale des spécialités de la formation professionnelle comprend 23 filières professionnelles, révèle qu’au cours de ce processus de solidarité, trois filières ont émergé dans ce processus de sensibilisation. Il s’agit des filières des constructions métalliques, l'électronique, la mécanique et les moteurs. «Au sein de ces filières, on trouve des disciplines nécessaires pour le processus de solidarité », a-t-il relevé.

Pour le représentant du ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels, cette campagne de sensibilisation se décline en deux volets, à savoir informer et éduquer les citoyens d'une part, et distribuer des masques stérilisés d'autre part, en complément de l'initiative de solidarité représentée par la couture de bavettes médicales stérilisées que les professeurs, les formateurs et les stagiaires dans différentes wilayas confectionnent. La famille de la formation professionnelle se mobilise plus que jamais pour coudre le maximum de masques médicaux, dont le coup d’envoi de cette initiative de solidarité a été donné dans la wilaya de Boumerdes, le 23 mars dernier. La ministre, Mme Hoyam Benfriha, a rendu visite aux professeurs et bénévoles pour les encourager et les accompagner dans leurs efforts. Le secteur de la formation et de l'enseignement professionnels s’est toujours distingué par la force de ses initiatives de solidarité, et cette fois ci va permettre de disposer d’une grande quantité de masques. Jusqu'à la fin de la semaine dernière, la production de masques stérilisés a dépassé le seuil de 2,5 millions d’unités grâce notamment aux efforts déployés par les travailleurs, les enseignants et les gestionnaires des établissements de formation au niveau national, dans la mesure où toutes les wilayas ont pris part à cet effort national de solidarité et de bénévolat. Le nombre de professeurs et de bénévoles ne cesse d'augmenter, ce qui va permettre de relever le défi de produire 5 millions d'autres bavettes. Cet élan de solidarité et du bénévolat va se poursuivre jusqu'à l'élimination du coronavirus.

Outre la couture de masques stérilisés, l’opération de fabrication par des professeurs du secteur et certains stagiaires des tunnels de stérilisation est toujours en cours. La production des tunnels dont une partie a déjà été octroyée aux hôpitaux, particulièrement au sud du pays, à la Protection civile et à la télévision algérienne et implique des spécialités tels le soudage, la plomberie de la typographie et l'automatique. Les centres de formation vont également produire des visières de protection en plastique et des combinaisons de protection.

Mohamed Mendaci