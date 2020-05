Tébessa : Distribution de 1.200 bavettes protectrices aux citoyens

Au moins 1.200 bavettes de protection ont été distribuées samedi à titre gracieux au profit de citoyens de la commune de Marsat, au nord de Tébessa, à l’initiative de la direction du tourisme, de l’artisanat et du travail familial pour prévenir la propagation du nouveau coronavirus.

Des commerçants et citoyens, rencontrés dans les boulevards et quartiers principaux de cette collectivité locale, ont bénéficié, au titre de cette initiative qui s’inscrit dans le cadre des efforts de lutte contre le Covid-19, de bavettes protectrices confectionnées par des artisans bénévoles dans un atelier de couture de statut privé.

L'opération de distribution des bavettes a été entamée depuis le siège de la daïra en présence des autorités locales et a été marquée par l’organisation d’une vaste campagne de sensibilisation sur l’importance de respecter les mesures préventives (rester à la maison et ne pas sortir sauf en cas de nécessité, respect de la distanciation sociale et le port de bavettes). Une vaste opération de désinfection à laquelle ont participé plusieurs secteurs, dont la Protection civile, l’Office national d’assainissement (ONA), l’Environnement, le Croissant-Rouge algérien et des associations et bénévoles, a été menée à cette occasion à travers les quartiers et les boulevards de cette commune où six cas confirmés de contamination au coronavirus ont été enregistrés.

A cette occasion, le chef de l’exécutif local, M. Moulati AtaAllah, qui a insisté sur l’importance de poursuivre et de généraliser les opérations de désinfection pour toucher les maisons des cas suspects ou confirmés et leur entourage, a valorisé l’esprit de solidarité dont ont fait montre, en cette conjoncture sanitaire particulière, les différentes composantes de la société, à l’image des artisans et le mouvement associatif.

Le même responsable a instruit les responsables locaux de la santé à l’effet de reprendre le travail dans les différents établissements sanitaires conformément aux instructions du ministre de tutelle et à respecter les mesures préventives recommandées.