Généralisation du port du masque : Une mesure adéquate pour freiner la propagation du virus

Au cours de sa récente visite de travail dans la wilaya de Chlef, le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a affirmé que l’obligation du port du masque à l’extérieur pourrait être un moyen pour envisager une levée du confinement en Algérie.

Le ministre a, par conséquent, vivement recommandé aux citoyens de porter systématiquement le masque ou la bavette lorsqu’ils sortent de chez eux. Quelques jours plus tard, plusieurs wilayas ont également annoncé que le port du masque est désormais obligatoire dans les magasins et les administrations et mis en garde contre le non-respect de cette mesure barrière. Des sanctions sévères prévues à cet effet. En effet, tout contrevenant s’expose à une amende allant de 10.000 DA à 20.000 DA. Cette décision, une première en Algérie, pourrait très prochainement se voir généraliser à l’ensemble du pays, d’autant que le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a instruit, jeudi dernier, les commerçants de porter ce masque de protection sous peine de voir leurs magasins faire l’objet de fermeture.

En tous les cas, cette nouvelle approche des pouvoirs publics dans la lutte contre le Covid-19 ravit les Algériennes et les Algériens. Et le moins que l’on puisse dire est que les pharmacies vont sans doute être prises d’assaut. «C’est une excellente nouvelle car le port du masque dans les espaces publics permet aux citoyens de se protéger et protéger les personnes autour d’elles. Ces derniers temps, nous avons constaté un certain relâchement. Certains clients se comportent comme si la maladie avait disparu», nous affirme Hamid, gérant d’une supérette à El Biar, sur les hauteurs d’Alger. Il estime que l’obligation du port du masque dans l’espace public constitue l’action la plus efficace et nécessaire pour freiner la propagation du coronavirus. «Moi, je suis prêt à distribuer dans mon magasin les bavettes gratuitement», assure-t-il. De son côté, Halima, une cinquantenaire, qui souffre d’une maladie auto-immune, indique que sous les recommandations de son médecin, elle sort très peu à l’extérieur et quand elle a besoin de faire un tour à l’extérieur, c’est toujours avec son masque. «Je ne peux me permettre de me promener car énormément de personne ne mettent pas de masques, c’est risqué pour moi», souligne-t-elle, estimant qu’une généralisation du port du masque dans l’espace public serait un soulagement. «Nous devons adopter des mesures strictes pour combattre cette épidémie qui a endeuillé l’humanité toute entière», plaide-t-elle.

Pour sa part, Amine qui est en contact permanent avec la clientèle dans son magasin de buraliste considère que l’obligation du masque est une mesure salutaire et voit en elle la solution pour combattre la maladie. «Je suis chaque jour avec les clients. C’est une appréhension compte tenu du fait que tous ne respectent pas les mesures de distanciation», martèle-t-il. Idem pour Fayçal qui gère une pharmacie à Alger-centre, lequel assure que les officines sont en mesure de vendre massivement aux citoyens les bavettes et autres masques anti-projection si les autorités venaient à rendre obligatoire son port à l’extérieur.

«Contrairement aux premières semaines de l’épidémie, notre établissement a pu reconstituer ses stocks de consommables», confie-t-il, appelant au passage les citoyens à acheter en quantité raisonnable. C’est le même son de cloche dans une autre pharmacie. Malika, la gérante, estime que le pays est fin prêt pour l’obligation du port du masque dans l’espace public.

Sami Kaïdi