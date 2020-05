Université de Mascara : Une application pour une lecture rapide des analyses du scanner

Quatre enseignants du département d’informatique de l’université Mustapha-Stambouli de Mascara ont développé, dernièrement, une application permettant aux médecins de lire rapidement les analyses par scanner, a-t-on appris samedi du recteur de l’université, le Pr Bentata Samir. Cette application a été élaborée dans le cadre d'un projet de recherche sur un système pour aider les médecins à faire le diagnostic des cas de Covid-19 à travers une lecture automatique rapide des analyses du scanner effectués par des spécialistes en radiologie.

Cette nouvelle application permet la lecture de 44 images de radiologie en 39 secondes et leur classement suivant les degrés des cas avec haute précision, surtout les cas qui touchent l’appareil respiratoire. Elle a été testée sur des analyses de patients dont la maladie a été confirmée et les résultats ont été identiques, a-t-on fait savoir.

Les résultats de la recherche ont été présentés à l'Agence thématique de Recherche en sciences de la santé affiliée au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui a émis un premier avis positif et a procédé à l'étude du dossier de recherche pour approbation officielle en coordination avec la Direction générale de la recherche scientifique du ministère de tutelle, avant de procéder à l'adoption de sa pratique dans les hôpitaux.