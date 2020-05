Sétif : Un nouveau laboratoire de dépistage du Coronavirus

Les responsables et médecins du CHU de Sétif avaient demandé l’acquisition des équipements du laboratoire microbiologique pour la réalisation de la PCR et l’homologation de l’IPA pour l’utilisation de l’appareil automatique afin de poser le diagnostic du Covid 19.

Ainsi, le centre hospitaliers universitaire Saadna-Abdenour est doté depuis hier d’un laboratoire homologué par l'Institut Pasteur pour réaliser des opérations de dépistage du Coronavirus (PCR). Ce laboratoire n’a pas été sans susciter une profonde satisfaction du corps médical et de la population.

«Ce laboratoire du type Gene Expert du centre de référence des infestions VIH qui a été entièrement rénové, est doté d’une capacité de huit tests par heure.

«Il nous permettra d'effectuer une cinquantaine d’analyses par jour et de couvrir les besoins des établissements hospitaliers de la wilaya», indique M. Attout Abderahmane, directeur général du CHU.

Pour sa part, le Pr Lachheb Abdelmadjid, chef de service des maladies infectieuses estime qu’il s’agit «d’une acquisition d’autant plus importante qu’elle nous permettra d’établir un diagnostic le plus rapidement possible et gérer au mieux cette pandémie en agissant efficacement sur les flux des malades».

F. Zoghbi