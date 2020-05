Établissement hospitalier de Blida : Le service de néphrologie débordé

Les services des hôpitaux à travers le territoire national sont débordés. Il n’y a pas que les unités de traitement et de lutte contre les infections du Covid-19, les malades souffrant d’autres pathologies consultent quotidiennement au niveau des autres services, notamment les urgences, l’orthopédie et autres.

Le service de néphrologie, dialyse et transplantation rénale et d’organes de l’établissement hospitalier de Blida n’est pas en reste puisque depuis le mois de mars dernier, le personnel médical du service est en train de gérer l’infection Covid-19.

Le chef de service affirme qu’il le seul centre étatique de néphrologie de toute la Mitidja et qu’il prend en charge tous les malades qui souffrent d’insuffisance rénale issus des centres privés d’hémodialyse.

Le Pr Mourad Kastali confie également que le centre spécialisé de Blida prend en charge pas moins de 28 personnes atteintes du Covid-19. «Nous rencontrons énormément des problèmes en matière de prise en charge des patients d’autant plus que nous enregistrons un grand flux de malades qui viennent se traiter dans notre établissement lequel ne dispose que de deux générateurs de dialyse, ce qui nous oblige à opérer cinq branchements par jour à raison d’une dizaine de malades. C’est un grand problème qui nous pose beaucoup de soucis ces derniers temps», a-t-il expliqué, appelant les autorités sanitaires de la wilaya de Blida à la création d’autres centres étatiques qui puissent soulager le service d’hémodialyse de l’EHS Blida et prendre en charge les malades des urgences.

Il indiquera que son service a enregistré, jeudi dernier, six nouveaux malades dont deux infectés par le virus Corona précisant que son service «ne peut pas» prendre en charge pour le moment des malades en néphrologie qui sont automatiquement dirigés vers d’autres centres spécialisés dans la néphrologie, comme celui de la wilaya d’Alger, qui sont en train «de nous aider bien qu’eux aussi enregistrent des problèmes au quotidien».

Le chef de service de néphrologie, dialyse et transplantation rénale et d’organes de l’EHS de Blida souhaite cependant la mise à la disposition de l’établissement d’un espace dans lequel les nouveaux patients et les malades posant problème dans les urgences pourront être traités. «Le Covid -19 est un ennemi invisible. Le confinement sanitaire est la seule solution pour venir à bout de cette maladie, en plus bien évidemment du respect des mesures de protection et de prévention tel le respect de la distanciation sociale», a-t-il rappelé, affirmant que tant que le virus sera le nombre de personnes infectées augmentera, cela n’arrangera naturellement ni l’Etat ni les citoyens, encore moins notre économie.

Le Pr Kastali appelle, à ce propos, la population à être à la hauteur des sacrifices que ne cesse de consentir le personnel soignant et recommande le port des bavettes médicales et de se laver les mains plusieurs fois par jour.

Mohamed Mendaci