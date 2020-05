Réforme du système de santé : Des objectifs clairs

La réforme en santé est un processus qui vise à ajuster le Système national de santé à l’évolution des déterminants économique, social, démographique et épidémiologique aux contraintes de fonctionnement des structures de prise en charge de la santé des citoyens, ainsi qu’à l’évolution de la technologie et des techniques médicales.

Les réformes entreprises en Algérie, à ce jour, n’ont pas eu les résultats escomptés car elles ne visaient que l’adaptation du Système national de la santé. Ainsi, suite à la pandémie du Coronavirus dans le monde et en Algérie également, beaucoup de carences et de défaillances sont à relever dans le système de la santé en Algérie.

Le budget, les ressources humaines, le décloisonnement public-privé…, l’autosuffisance en médicament, et en matériel médical, l’utilisation de plus de capacités de réanimation, les spécialités, les nouvelles techniques…, il est clair que le système de santé après le Covid-19 «ne sera pas et ne doit pas être» identique à celui d’avant la pandémie. C’est l’appel lancé par des spécialistes de la santé, dont le professeur et chef de service néphrologie au CHU d’Hussein Dey, Tahar Rayane, qui dira qu’«il est temps de réfléchir à établir un nouveau système de santé, c’est la demande de tous les professionnels de la santé, des patients… pour améliorer l’accès aux soins dans notre pays», a-t-il précisé, lors de son passage à la radio. Selon lui la pandémie du Coronavirus a révélé la défaillance des systèmes de santé à travers le monde, y compris en Algérie, appelant toutefois à la nécessité et la priorité d’une réforme hospitalière courageuse et globale.

Le Pr Tahar Rayane met en garde contre le recours aux demi-mesures en préconisant la prise de mesures complètes pour permettre l’amélioration de ce système et mettre fin aux dysfonctionnements et aux défaillances existantes. «Si on doit réformer le système de santé, dit-il, il faut élaborer une feuille de route comportant des objectifs clairs». Mais la réussite de cette réforme est tributaire de la formation de nouveau médecins compétents et référents pour permettre la réduction du taux de mortalité, la morbidité de beaucoup de pathologies, développer et réussir ce système de santé. «La formation est très importante et ne doit pas être seulement quantitative mais aussi qualitative. Le grand nombre d’étudiants en médecine est supérieur aux capacités des facultés, il faut donc réfléchir à faire une pause pour faire le point et le diagnostic en vue de résorber les anomalies dans le système de formation», suggère-t-il.



Recours à la création d’un méga-ministère de la Santé



Plus précis, le professeur appelle à l’intégration du ministère de la Solidarité dans un méga-ministère de la Santé, le retour au système de contractualisation et la suppression des disparités régionales par la création de «régions sanitaires». «D’ailleurs, vous l’avez remarqué qu’avec cette pandémie du Coronavirus, chaque région a des spécificités épidémiologiques. Il faudrait donc regrouper beaucoup de wilayas dans une région sanitaire pour faciliter la gestion», préconise-t-il, en expliquant que «les assurés sociaux doivent être pris en charge par leur caisses d’assurances et les démunies par l’Etat». Tout cela peut être réalisé par un décret qui donnera la gestion au ministère de la santé, ajoute-t-il.



La gestion des hôpitaux doit être confiée aux managers diplômés



M. Rayane a par ailleurs évoqué la nécessité de procéder à un changement de l’organisation dans les hôpitaux. «Depuis très longtemps nous n’avons pas de gestionnaires dans les hôpitaux ; souvent les directeurs sont recrutés chez des administratifs», affirme-t-il, rappelant qu’ils sont dans leur majorité issus de l’ENA. Le professeur insiste, sur le fait que la gestion des hôpitaux doit être confiée aux managers diplômés des grandes écoles et non pas à des «administratifs», notamment pour rompre l’isolement des services les uns des autres.

Il a, entre autres, suggéré la création de départements regroupant les services pour une meilleure mutualisation des moyens et une coordination des activités. «On aura trois ou quatre services qui travailleront sous la houlette d’un coordinateur avec des moyens communs et surtout sur des pathologies communes» a-t-il expliqué, relevant qu’il faut revoir les concours des chefs de service en révisant la grille d’évaluation qui est «totalement obsolète». «Chaque chef de service doit avoir un programme. Il doit être évalué après cinq ans avec des objectifs à atteindre, faute de quoi le poste de chef de service sera remis en concours».

Kafia Ait Allouache