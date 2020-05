Stars des Ramadhan d’antan, Cheb Hasni : Le roi du raï sentimental

Surnommé le rossignol du raï, Cheb Hasni est considéré comme le roi du raï sentimental est une légende mythique du genre. Malgré sa courte carrière, le jeune chanteur a réussi à s’introduire dans l’inconscient collectif de plusieurs générations.

Cheb Hasni, de son vrai nom Hasni Chakroun, est né le 1er février 1968 à Oran. Il était un joueur de football et il a commencé à l'âge de 9 ans avec l’ASMO. À 15 ans, il s'est blessé et est resté à l’hôpital plusieurs semaines.

De retour sur les terrains, son poids avait augmenté, et malgré les encouragements des entraîneurs il n’a pas pu continuer son parcours sportif. Cheb Hasni aurait chanté pour la première fois pendant le mariage du frère du leader du club. Dans la foulée, l’un des invités lui propose de se produire dans les cabarets d’Oran.

En 1986, Hasni Chakroun enregistre sa première cassette avec la maison d’édition Saint-Crépain. Il s’est marié en 1987, à l’âge de 19 ans, et a eu un seul enfant qui se prénomme Abdellah, né en 1989. Sa femme, Melouka, de son vrai nom Zahzouh Malika, a été durant des années la muse principale de ses plus grands titres comme «Tal Ghyabek ya ghzali» ou encore «El Bayda mon amour».

En 1987, il interprète des chansons avec la chanteuse de raï Chaba Zahouania. Chanteur adulé par la jeunesse, Cheb Hasni aime chanter l’amour sentimental, alors que les stars de son époque chantent les divorces et les séparations. Il devient le plus prolifique et le plus gros vendeur de cassettes du pays. Les paroliers de Hasni étaient Aziz Kourbali, Laâredj (frère de Hasni), Hasni (lui-même), Khaled Bendouda (1er parolier de Hasni), Mohamed Nouna, Mekki Nouna, Ahmed Hamadi, Kader Jidar (Kader Sonacome), Houari Damache, Bousekrine Baby, etc. Ses musiciens étaient Ali Bouabdellah, Noureddine Tiger, Hocine Cheriet, Hocine Nahal, Kouider Berkane, Mohamed Meghni, etc.

En 1992, il signe un contrat avec le manager Nourredine Gafaïti (manager de Chaba Zahouania, Cheb Sahraoui et Chaba Fadela) et part en tournées dans le monde entier avec les autres vedettes. Cheb Hasni a enregistré, en 1990, 10 clips avec une société française : «Bayda mon amour», «Dawrou El’auto», «Katba», «Mazel souvenir aândi», «Hetta nssit’ha w rahet men bali», «Ma nssit’ha ma rahet men bali», «Hada Mektoubi», «Tebaâtek sahti rchet», «C’est fini Alik Ya Mehanti», «Dayek Dayek». En 1993, il a fait des clips pour cinq chansons de l’album « Aaynik Ya Aaynik».

Parmi les clips qui furent produits par l’ENTV, on peut citer, à titre d’exemple, «Fèrketi El-Echra», «Dawini b dwek», «Mazal galbi m elkiyya ma bra», «Guaâ ennssa». Le 29 septembre 1994, Cheb Hasni a été assassiné dans son quartier à Gambetta, un vieux quartier d’Oran, à l'âge de 26 ans. la nouvelle embrase tout le pays et une foule immense se regroupe à son quartier. Son assassinat reste à ce jour une énigme. Néanmoins, des soupçons se sont portés sur un réseau d’islamistes radicaux. Le groupe islamique (GIA) revendique l’assassinat. Sa mémoire reste très vivace chez la jeunesse algérienne des deux rives de la Méditerranée. Il est décoré de la médaille du mérite national au rang Achir.

S. O.