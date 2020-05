Faut bien s’adapter

Par : Samia D.

Les Algériens se familiarisent de plus en plus avec la bavette, devenue le principal moyen de protection contre le redoutable Covid-19. En fait, si auparavant le port du masque était limité à certaines professions sur les lieux de travail —ce qui n'est pas systématique bien que la loi s'avère formelle sur la question— aujourd'hui, qu'il soit normalisé ou artisanal, il est quasi-vital face à l’ampleur de la propagation du virus confirmée par des bilans en hausse des personnes atteintes.

L'hésitation, la réticence et le mépris affichés lors de l'apparition des premiers cas ont cédé place à une nouvelle culture prônant la vigilance absolue et en tous lieux. Les Algériens ont fini par comprendre que leur sécurité passe par ces bavettes lesquelles, d'ailleurs, ne sont pas toujours à la portée.

Et quand elles le sont au niveau des pharmacies, leur qualité est très souvent remise en cause malgré le prix élevé, d'autant plus que la pandémie a créé un autre chapitre pour les dépenses budgétaires, dédié aux masques.

L'efficacité de ces derniers, reconnue par les spécialistes, a encouragé la fabrication à domicile des bavettes de différentes formes et couleurs avec les moyens du bord, l'essentiel étant de se protéger efficacement.

En effet, il n’est nul besoin de faire les grandes écoles de couture et on n'est pas non plus tenus de maîtriser les rudiments de ce métier pour réussir la fabrication d'un masque artisanal, moins efficace qu'un FFP2 certes, mais qui reste, néanmoins, une protection fiable et prouvée.

Aujourd'hui, beaucoup retroussent les manches pour fabriquer leurs masques, aidés par toutes ces vidéos proposant des solutions rapides à la non-disponibilité de ces objets sur le marché. Les idées d'ailleurs ne manquent pas et vont d'un masque sans couture à la transformation de tout ce qu'on a sous la main, allant des chaussettes, pulls et autres tissus recyclés, pour en faire son propre masque. Les modèles, il faut le dire, incitent beaucoup à tenter cette expérience.

Joindre, de nos jours, l'utile à l'agréable est ainsi devenu le slogan de tous ces nouveaux amateurs de couture qui mettent en avant une seule et même revendication, la prévention.

S. D.