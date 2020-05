SAVOIR , Les miracles scientifiques dans le Coran : Des atomes qui prennent vie

(1re partie)

Les atomes sont les éléments constitutifs, à la fois des organismes animés et des objets inanimés. Étant donné que les atomes sont des particules inanimées, que ceux-ci soient les éléments constitutifs des êtres vivants, ils suscitent un étonnement extrême. Il s’agit d’un problème que les évolutionnistes ne pourront jamais expliquer.

Tout comme il est impossible d’imaginer que des morceaux de pierre se réunissent pour former des organismes vivants, il est impossible d’imaginer des atomes inanimés qui se réunissent, par eux-mêmes, pour former des organismes vivants. Pensez à un morceau de roche et à un papillon : l’un est inanimé, tandis que l’autre est vivant. Pourtant, lorsque nous examinons leur nature, nous voyons que les deux sont composés des mêmes particules subatomiques.

L’exemple suivant peut élucider, d’une meilleure manière, l’impossibilité que de la matière inanimée se transforme, par elle-même, en de la matière animée : est-ce que l’aluminium peut voler ? Non. Si l’on mélange de l’aluminium avec du plastique et de l’essence, peut-il voler ? Bien sûr qu’il ne le peut toujours pas. Ces matériaux ne pourront voler que si nous les assemblons de manière à former un avion. Donc, qu’est-ce qui fait voler un avion ? Est-ce que ce sont les ailes, le moteur ou le pilote ? Rien de cela ne peut voler par lui-même. En fait, un avion est fabriqué par l’assemblage de différentes pièces, organisées selon un agencement spécial, dont chacune ne possède pas la capacité de voler. La capacité de voler n’est ni dérivée de l’aluminium, ni du plastique, ni de l’essence. Les caractéristiques spécifiques de ces substances sont importantes, mais la capacité de voler ne peut être obtenue qu’en assemblant ces substances selon un agencement très particulier.

Les organismes vivants ne sont pas différents. Une cellule vivante est formée par l’organisation d’atomes inanimés, selon une configuration très particulière. Les capacités des cellules vivantes, telles que la croissance, la reproduction et d’autres, sont les résultats d’une conception parfaite, plutôt que les propriétés des molécules. L’organisation que nous trouvons, à ce stade, est uniquement la Création d’Allah qui crée le vivant à partir de ce qui est inerte.

Allah dit (selon la traduction du sens du verset) :

« C’est Allah qui fait se fendre la graine et le noyau. Du mort, il fait sortir le vivant, et du vivant, il fait sortir le mort. Tel est Allah. Comment donc vous laissez-vous détourner ? » (Coran 6/95)

Lorsque la théorie de l’évolution a été proposée, au milieu du XIXe siècle de notre ère, la recherche scientifique, menée avec des microscopes primitifs, avait créé l’impression que la cellule était juste un simple morceau de matière.

Cependant, au cours du XXe siècle, l’observation et la recherche faites au moyen d’instruments

de pointe et des microscopes électroniques ont révélé que la cellule possède une structure extrêmement complexe n’ayant pu avoir été formée qu’à la suite d’un plan parfait. Plus important encore, la recherche a démontré qu’il est absolument impossible que la vie surgisse, spontanément, de la matière inanimée. La source de la vie est la vie uniquement. Il s’agit aussi d’un fait prouvé, expérimentalement. Voici un problème que les évolutionnistes ne pourront jamais résoudre.

C’est pour cette raison que les scientifiques, évolutionnistes de renom, se trouvent dans une impasse majeure, mais au lieu de présenter des preuves scientifiques solides, ils ont recours à des «fables» hypothétiques qui ne sont rien que de la poudre aux yeux. Ils proposent des affirmations tout à fait illogiques et non scientifiques, supposant que la matière possède une conscience, une capacité et une volonté qui lui est propre. Cependant, ils ne croient pas à ces fables absurdes, et ils sont finalement contraints d’avouer que les questions fondamentales, à propos desquelles des réponses doivent être fournies, ne peuvent être élucidées par la science.

« Actuellement, le mystère, non résolu, de l’évolution est : comment la matière a-t-elle vu le jour et a-t-elle évolué ? Pourquoi est-ce qu’elle a pris sa forme actuelle, dans l’Univers et sur la Terre ? Et pourquoi est-elle capable de se former, elle-même, en des ensembles de molécules de vie complexes ? »

[CD Darlington, Evolution for Naturalists, (NY, John Wiley, 1980) p. 15]

(À suivre)

------------------------------------

VERSET DU SAINT CORAN

« Quant à ceux qui luttent pour Notre cause, Nous les guiderons certes sur Nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. (29:69)

HADITH

Le Messager d’Allah (que la paix et le salut d'Allah soient sur lui) a dit : « Autant il est impossible de cueillir du raisin d’une plante épineuse, autant les pervers n’accéderont pas aux demeures des vertueux dans l’au-delà. Empruntez le chemin que vous désirez, mais (sachez que) n’importe quel chemin emprunté vous mènera chez ceux que vous avez suivis »

Rapporté par ibn ‘Assâkir et authentifié par Albâny