COVID-19 : Menace sur l’économie informelle

Dans le monde, pas moins d’1,6 milliard de travailleurs informels sur deux milliards sont affectés par les mesures de confinement et de restriction imposées par la crise sanitaire qui frappe le monde. La plupart d’entre eux exercent dans les secteurs les plus durement touchés ou dans de petites entreprises plus vulnérables aux chocs. Par le fait de la pandémie de COVID-19, ces travailleurs précaires ont vu leur revenu baisser de 60%. Aussi, le confinement imposé par les pays touchés signifie pour ces employés que rester chez eux signifie perdre leur emploi et pour beaucoup perdre leurs moyens de subsistance.

Il s’agit de travailleurs des secteurs de l’hébergement et de la restauration, de l’industrie manufacturée, de la vente de gros et de détail, et de plus de 500 millions d’agriculteurs qui approvisionnent les marchés urbains. Selon un nouveau rapport de l’Organisation internationale du travail, les femmes sont particulièrement affectées dans les secteurs à haut risque. Le document souligne en outre que comme ces travailleurs ont besoin de travailler pour nourrir leurs familles, les mesures de confinement liées au COVID-19 risquent de pas être mises en œuvre avec succès dans de nombreux pays. Une situation qui met en péril les efforts déployés par les gouvernements pour protéger la population et lutter contre la pandémie, et pourrait devenir source de tensions sociales dans les pays où l’économie informelle est importante, indique le rapport. Plus de 75% de l’emploi informel total concerne des entreprises employant moins de dix personnes, y compris 45% de travailleurs indépendants sans employés.

Le rapport précise que la situation a été aggravée par les perturbations de l’approvisionnement alimentaire qui ont particulièrement affecté les travailleurs de l’économie informelle. Quant aux 67 millions de travailleurs domestiques dans le monde, dont 75% sont des travailleurs informels, le chômage s’avère aussi dangereux que le virus lui-même. Beaucoup d’entre eux n’ont pas pu travailler, que ce soit à la demande de leur employeur ou en application du confinement. Par contre, ceux qui continuent de se rendre au travail sont confrontés à un risque élevé de contamination puisqu’ils prennent en charge leurs familles.

Pour les 11 millions de travailleurs domestiques migrants, la situation est encore pire, souligne le rapport. En Algérie, la situation n’est pas différente, le secteur de l’informel, qui reste imposant dans l’économie du pays, subit de plein fouet les effets du confinement instauré par l’État pour juguler l’impact de la pandémie de coronavirus. Une crise qui laissera sans doute ses séquelles après la levée de ces restrictions et qu’il faudra dès à présent prévoir, pour pouvoir apporter les solutions qui s’imposent.

D. Akila