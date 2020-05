Electricité : Baisse du pic de production de plus 10%

Le président-directeur général (PDG) du Groupe Sonelgaz, société nationale de l’électricité et de gaz, Chahar Boulakhras, a fait état, samedi à Boumerdès, d’une «baisse du pic de production électrique de plus 10%», en raison de la crise sanitaire induite par la pandémie Covid-19. La crise sanitaire que traverse le pays du fait de la propagation du Coronavirus a impacté la demande de consommation d’électricité, «qui a reculé de plus de 10% étant donné que tous les secteurs fonctionnent au minium de leurs capacités», a indiqué M. Boulakhras, aux journalistes, en marge d’une visite d’inspection et de travail à nombre d’infrastructures du secteur à travers le territoire de la wilaya. Soulignant le caractère sensible de son secteur, il a expliqué qu’il accompagne par ses services tous les autres secteurs nationaux et assure aux citoyens des prestations de qualité pour pouvoir rester à la maison pendant le confinement qui s’inscrit dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Coronavirus.

Le PDG a de Sonelgaz a évoqué, dans ce sens, «le maintien de la mobilisation des équipes de production à travers l’ensemble des stations du pays, et qui a été déclenchée au début de la propagation de cette pandémie». Affirmant que le Groupe «est en mesure de garantir toutes les demandes», il a rappelé la mise à disposition de 8.500 mégawatts, dans le cadre des mesures préventives face à la crise de Coronavirus, pour satisfaire tous les besoins et remédier à tout imprévu.

Ces mesures ont atteint leurs objectifs, en ce sens que hormis de rares cas limités dans le temps, il n’y a pas eu de grandes pannes de réseau d’alimentation à travers le pays, s’est-il félicité.