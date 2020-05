CARE/EConférence : «Réformes économiques aujourd'hui ou FMI Demain»

Les réformes économiques en Algérie ne peuvent plus être différées. C’est même une priorité essentielle de l'État qui n’a pas d’autres alternatives aujourd’hui que d’aller vers une nouvelle gouvernance pour orienter le pays sur la voie de la croissance et de la diversification en comptant sur ses propres ressources, et en exploitant rationnellement ses richesses naturelles hors hydrocarbures. Les experts sont unanimes sur le fait que l’Algérie dispose des potentialités qui lui permettent d’opérer sa transition vers un modèle de développement rénové. Cependant, la transformation préconisée reste tributaire de réformes structurelles, nécessaires et incontournables. Le président de la République a été précis, en affirmant que le pays ne compte pas solliciter le FMI pour prêter de l’argent, mais compte mobiliser ses propres ressources, ce qui suppose un recours à l’épargne interne pour soutenir le pays dans la phase à venir. Dans ce contexte et dans le cadre de ses «Matinales», programmées exceptionnellement dans la soirée, à l’occasion du mois béni de Ramadhan, le Cercle d'Action et de Réflexion autour se l'Entreprise (CARE) a organisé, samedi, une E-conférence sur la situation économique en Algérie, et les défis auxquels fait face le pays dans ce contexte difficile. Une situation aggravée par la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus et la chute des cours du baril de pétrole.

Il faut retenir que l’Algérie n’est pas un grand producteur d’or noir et ces dernières années, précisément, on dégage de moins en moins d’excédents d’hydrocarbures à l’exportation. Aussi, à moins de 30 dollars le baril, la situation des finances publiques est extrêmement difficile. Et c’est le cas actuellement avec les cours du pétrole qui ne décollent pas comme souhaité, pour des raisons évidentes. Animée par l’économiste et expert international, Abderrahmi Bessaha, cette conférence a bordé les différents aspects induits par une crise inédite avec ses lourdes conséquences sur les finances publiques et la situation macroéconomique du pays, ainsi que les actions qui s’imposent pour éviter que les indicateurs ne se dégradent davantage. Sachant que l’option de l’endettement extérieur a été écartée, ainsi que le recours au financement non conventionnel, le président de la République lui-même l’a annoncé, lors de la récente rencontre avec des responsables de médias nationaux, le gouvernement devra par conséquent chercher les ressources nécessaires au fonctionnement des affaires de l’État. Une rude épreuve, car il s’agira de mobiliser l’épargne interne disponible par des mécanismes convaincants et surtout incitatifs.

Aussi, le pays est appelé à engager rapidement les réformes structurelles qui permettent de relancer la machine économique sur de nouvelles bases et de nouvelles mentalités. En fait, il sera question pour l’Algérie de s’engager dans une nouvelle voie en matière de gouvernance, de gestion et de management économique, notamment en ce qui concerne les affaires publiques. En effet, «les chocs sanitaire et pétrolier de mars 2020 ont heurté de plein fouet une économie algérienne déjà fortement fragilisée par la mauvaise gestion du choc pétrolier de 2014», souligne le collectif Care. Et d’ajouter : «Les effets de ces deux chocs sont énormes sur le plan macroéconomique, au niveau de l’emploi et sur le plan social.

Une super-crise aux dimensions multiples et profondes qui demande des réponses urgentes, claires et réalisables, et qui doivent être inscrites dans le contexte d’un plan global et cohérent à moyen terme.» Dans cette optique, et «après un rapide rappel du contexte international, le conférencier fera le point sur l’impact des deux chocs, avec analyse des réponses des autorités, et fera une comparaison avec les politiques correctives mises par des pays similaires au notre». L’expert proposera, enfin, «une feuille de route sur le moyen terme qui devrait permettre au pays de relancer son économie, créer de l’emploi et réduire la pauvreté».

D. Akila