Université «USTO-MB» d'Oran : Le professeur Amine-Bouziane Hammou nouveau recteur

Le professeur Amine-Bouziane Hammou a été désigné, par décision ministérielle, recteur de l'Université des sciences et de la technologie d'Oran Mohamed-Boudiaf (USTO-MB), a-t-on appris samedi du chargé de la communication de cet établissement d'enseignement supérieur, Maamar Boudia.

Professeur à la faculté de physique de l'USTO-MB, le Pr Hammou occupait, au sein de la même université, la fonction de vice-recteur chargé des relations extérieures, de la coopération, de l'animation, de la communication

et des manifestations scientifiques, a précisé M. Boudia. L'USTO-MB était dirigée auparavant par le Pr Nassira Benharrats jusqu'à sa nomination, par le Président de la République Abdelmadjid Tebboune, ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, a-t-on rappelé.