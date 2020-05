Accidents de la route : Huit décès en 48h

Huit personnes sont décédées et 318 autres ont été blessées dans 248 accidents de la route enregistrés à travers le territoire nationale, durant les dernières 48 heures, indique samedi la Protection civile dans un communiqué.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d’Annaba avec une personne décédée et neuf autres blessées suite à une collision entre deux véhicules léger sur la RN 56 commune et daïra d’Elbouni, précise la même source. Par ailleurs, dans le cadre des activités de lutte contre la propagation du coronavirus, les unités de la Protection civile ont effectué, durant la même période, 425 opérations de sensibilisation à travers 35 wilayas (292 communes), rappelant les citoyens au respect du confinement ainsi que les règles de la distanciation sociale.

Ces unités ont effectué 549 opérations de désinfections générales à travers 42 wilayas (317 communes), touchant l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles.

La DGPC a mobilisé pour les deux opérations 2.600 agents de la Protection civile, tous grades confondus, ainsi que la mise en place des dispositifs de surveillance dans six sites d’hébergement destinés au confinement à travers trois wilayas (Khenchela, Tamanrasset et Alger).

En outre, les éléments de la Protection civile sont intervenus pour l’extinction de six incendies urbains, industriels et divers à travers les wilayas d’Ouargla, Batna, Biskra, Mascara, Sétif et Tiaret.

Ces incendies ont causé des gênes respiratoires à quatre personnes à Tiaret suite à un incendie qui s’est déclaré dans une maison individuelle composée de trois pièces au lieudit Sidi Saâd commune et daïra de Aïn Edhab, conclut le communiqué.