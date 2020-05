Pétrole : le panier des bruts de l'Opep frôle les 23 dollars

Le prix du panier de quatorze pétroles bruts (ORB), qui sert de référence à l’Opep a poursuivi sa progression en fin de la semaine, atteignant 22,91 dollars, selon les données de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) publiées sur son site web. Ce panier de référence de pétrole brut de l'Opep introduit en 2005, s’est établi à 22,91 jeudi contre 22,40 dollars mercredi.

Il comprend le Sahara Blend (Algérie), Girassol (Angola), Djen (Congo),Oriente (Equateur), Zafiro (Guinée Equatoriale),Rabi light (Gabon), Iran Heavy (Iran),Basra Light (Irak), Kuwait Export ( Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab Light (Arabie saoudite), Murban (Emirats arabes unis) et Mery (Venezuela)».

Les prix de l’or noir ont terminé la séance de vendredi en hausse, portés par l’espoir de retour de la demande en énergie avec la multiplication des mesures d'assouplissement du confinement et les efforts de l’Opep et ses alliés avec l’entrée en vigueur de l’accord de baisse de production depuis une semaine. A Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet s'est apprécié de 1,51 dollar, ou 5,1%, pour clôturer à 30,97 dollars, s'affichant ainsi en hausse de 17% sur la semaine. A New York, le baril de «light sweet crude» (WTI), référence américaine du brut, a grimpé de 1,19 dollar, ou 5,1%, à 24,74 dollars le baril, prenant ainsi environ 25% sur la semaine.