Réunion exceptionnelle du Conseil des ministres aujourd’hui : La LFC-2020 et l’éducation à l’ordre du jour

Le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebbboune présidera demain dimanche une réunion exceptionnelle du Conseil des ministres, a indiqué hier, un communiqué de la Présidence de la République.

«Le Conseil des ministres tiendra dimanche matin le 10 mai 2020 une réunion exceptionnelle sous la présidence de M. Abdelmadjid Tebboune, Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale», précise le communiqué.

Cette réunion sera consacrée à la poursuite de l'étude et l’adoption du projet de la loi de finances complémentaire (LFC) de l'année 2020, et aux mesures prises pour la réorganisation de la fin de l'année scolaire et universitaire en cours.