Recherche scientifique : Des soutenances à huis clos

Face au risque du coronavirus, les soutenances des thèses de master et de doctorat se dérouleront cette année à huis clos.

En effet, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique vient d’autoriser l’organisation des soutenances pour les étudiants de fin de cycle à savoir le Master 2 et le doctorat ayant finalisé leurs thèses.

Dans une correspondance adressée aux chefs et directeurs des établissements universitaires à travers tout le pays, le ministère a insisté sur le strict respect des mesures de prévention contre la propagation du Covid-19. Ainsi, il a été exigé la tenue des soutenances en présence des seuls membres du jury et de l’encadreur. La présence des proches des étudiants n’est pas tolérée.

Contacté par nos soins, le coordinateur national du Conseil national des enseignants du Supérieur (CNES), a expliqué avoir proposé à ce que les mémoires de licence et master soient évalués à distance par un jury afin d’éviter le déplacement des étudiants et précisé que les soutenances qui doivent se faire à huis clos sont les thèses de doctorat. «Le problème qui se pose notamment pour les étudiants de fin de cycles, à savoir la licence et master, est l’accomplissement du stage pratique qui doit se faire par chaque étudiant dans les entreprises. Or, la majorité des étudiants n’ont pas pu le faire à cause de la pandémie du Coronavirus et du confinement», a expliqué Abdelhafid Milat qui a fait part, à cette occasion, de son souhait de voir le ministère de tutelle apporter plus de précisions sur la question relative au stage pratique.

Le coordinateur national du CNES a indiqué que l’opération de dépôt des demandes de soutenances commence d’habitude au mois de mai au niveau des universités pour que la direction puisse programmer les soutenances.

«Mais vu qu’il n’y a pas eu de précisions sur le stage pratique, aucun étudiant ne va déposer sa demande de soutenance», a-t-il noté, proposant à ce sujet que les thèses du master soient corrigées et évaluées à distance par un jury. Et d’ajouter : «Le master constitue une préparation de l’étudiant aux techniques de la recherche scientifique, contrairement à la thèse du doctorat qui nécessite la présence de l’étudiant pour la discussion de sa thèse.» Milat a relevé par ailleurs l’importance de l’organisation de ces soutenances pour ne pas pénaliser les étudiants qui ont finalisé leurs thèses. «C’est aussi le cas pour les soutenances d’habilitation universitaire de l’enseignant pour la promotion au grade de professeur qui sont actuellement à l’arrêt», a-t-il regretté en insistant sur le respect strict des mesures de prévention et de protection contre le coronavirus. Evoquant la déclaration du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Chems-Eddine Chitour, sur la rédaction des thèses de doctorat qui doit se faire obligatoirement en langue anglaise, notre interlocuteur a précisé qu’il s’agit de la publication en anglais des articles de travaux de recherches scientifiques des doctorants dans des revues scientifiques agréées. «Nous étions parmi les premiers à avoir proposé d’introduire l’anglais», a-t-il assuré, soulignant que son introduction doit se faire de façon progressive et dans un programme bien défini pour permettre aux étudiants une meilleure maîtrise de la langue.

Milat a relevé à ce propos le manque des revues scientifiques agréées dont le nombre ne dépasse pas les 75 au niveau national. «C’est un grand problème qui pénalise un bon nombre d’étudiants qui sont en phase de préparation de thèses de doctorat», a-t-il expliqué non sans appeler à l'augmentation du nombre de ces revues scientifiques agréées.

Kamélia Hadjib