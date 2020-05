Baccalauréat : L’examen décalé à septembre ?

Le sort de l’année scolaire 2019-2020 sera connu aujourd’hui lors du Conseil des ministres. La reprise des classes de tous les paliers (primaire, moyen et lycée) ne semble pas envisageable. Mais ce qui est sûr, c’est que l’examen du Bac sera maintenu, comme l’a annoncé le président de la république, Abdelmadjid Tebboune.

Ainsi, le dernier Conseil des ministres a décidé la formation d’une commission présidée par le Premier ministre à laquelle sera dévolue la mission de formuler les propositions nécessaires pour achever l’année scolaire en cours, la décision définitive devant être prise aujourd’hui à l’occasion d’une réunion exceptionnelle du Conseil des ministres. «Le Conseil des ministres a décidé, après un débat approfondi, de former une commission présidée par le Premier ministre et composée des ministres de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et de la Formation et de l’Enseignement professionnels, laquelle se chargera de formuler les propositions nécessaires pour finir l’année scolaire au mieux des intérêts des élèves et étudiants», lit-on dans le communiqué sanctionnant la réunion du Conseil des ministres.

Ainsi, les syndicats de l’éducation appellent à la clôture de l’année scolaire 2019-2020 pour les trois cycles de l’enseignement, tout en comptabilisant la moyenne des premier et deuxième trimestres pour le passage et en prévoyant des mesures particulières pour les élèves des classes d’examen, comme cela a été expliqué par le syndicaliste Nabil Ferguenis, jugeant toutefois que la tenue d’un troisième trimestre est impossible. «Je pense que pour le primaire, le moyen et même les 1re et 2e années secondaires, l’année est terminée. Le scénario le plus logique est de proclamer la fin de l’année scolaire, la comptabilisation des résultats des premiers et deuxième trimestres pour les élèves qui ne sont pas en classes d’examen et l’annulation des examens de fin de cycle primaire et du BEM». Pour le syndicaliste, les responsables ont juste l’examen du Bac à gérer et décider la date et le mode d’organisation, car pour le BEM et la cinquième, on peut recourir aux résultats des deux trimestres. «On peut recourir au système du passage pour la 6e année et le BEM qui est presque favorable pour descendre jusqu'à 4,5/10 pour le passage du primaire et 9/20 pour le moyen», explique-t-il.



Organisation des réunions pour le passage après l’Aïd



Pour le syndicaliste, la priorité est de passer à une autre étape qui impose l’organisation du travail administratif pour statuer sur le passage par le calcul de la moyenne des deux premiers trimestres. «Maintenant il faut organiser le travail administratif de fin d’année juste après l’Aïd, en faisant appel à la reprise du personnel administratif et enseignant pour la tenue des différentes réunions de passage», propose-t-il, en expliquant qu’«il faut terminer les conseils des deux trimestres, établir les bulletins de classe et les remettre aux élèves, tout en leur accordant une semaine pour la correction des erreurs, ensuite tenir les conseils de passage».

M. Ferguenis juge que le travail pédagogique est impératif pour évaluer l’application des programmes pour tous les niveaux lors des conseils de coordination par matière et par niveau. «Sur la base de ces données, chaque établissement doit se situer pour l’entame de l’année prochaine à travers la tenue des conseils d’enseignement avant le 4 juillet prochain», dira-t-il, estimant que «le ministère doit arrêter le mois de septembre, uniquement pour les révisions et la continuité des programmes de chaque niveau, même en classes supérieures».

Pour ce qui est du sort de l’examen du baccalauréat, les syndicats de l’éducation ainsi que les associations de parents d’élèves s’accordent sur la nécessité de le décaler au mois de septembre prochain.

Kafia Ait Allouache