Année scolaire et examens de fin de cycle : La décision définitive aujourd’hui

L’avenir de 9 millions d’élèves et de leur scolarité sera connu, aujourd’hui. Après plusieurs semaines d’attente et d’incertitude, les élèves et leurs parents seront enfin fixés sur la fin de cette année scolaire.

La décision définitive, qui sera prise aujourd’hui en Conseil des ministres, tiendra en compte des propositions de la commission présidée par le Premier ministre et composée des ministres de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de la Formation et de l’Enseignement professionnels, installée dimanche dernier pour statuer sur les mesures nécessaires pour terminer cette année scolaire exceptionnelle.

Même si rien n’est encore officiel concernant l’année scolaire et l’examen du Bac, le président de la République avait déjà tranché sur cette question en annonçant qu’il n’y aura pas d’année blanche et que le baccalauréat sera maintenu. «Nous n’allons imposer l’année blanche à personne. Il y a les examens de la cinquième et du BEM auxquels nous allons trouver une solution», a déclaré Abdelmadjid Tebboune en ajoutant que l’Algérie se trouve dans une situation exceptionnelle.

Les organisations syndicales et les associations de parents d’élèves, qui ont présenté leurs propositions au ministre de l’Education nationale, se disent rassurées que la décision qui sera prise prendra en compte la sécurité des élèves qui doit primer.

Dans une déclaration à El Moudjahid, le président du Bureau national de l’Union nationale du personnel de l’éducation et de la formation (Unpef) souhaite que la décision qui sera prise prenne en considération les propositions formulées par les syndicats. «Il y a consensus sur les mesures proposées. Nous avons appelé à la déclaration de fin de l’année scolaire et à l’annulation des examens de 5e année primaire et du BEM. Dans l’éventualité où une décision serait prise de retourner dans les écoles nous suggérons que cela soit limité aux niveaux moyen et secondaire en prenant toutes les mesures de précaution telles que la désinfection des écoles, l’espacement et le port de masques», a expliqué Sadek Dziri qui se dit rassuré sur le fait que la décision définitive sera dans l’intérêt des élèves.

Pour sa part, Le coordinateur national du Syndicat national des professeurs d’enseignement secondaire et technique (Snapest) a déclaré que la commission devrait statuer sur les mesures techniques et pédagogiques à mettre en place pour rattraper ce qui reste du troisième trimestre et estimé à ce titre qu’environ 80% du programme scolaire a été réalisé pendant les deux premiers trimestres. «La commission devrait réfléchir comment organiser pédagogiquement les quelques leçons qui restent dans le troisième trimestre», a souligné Meziane Meriane.



Prendre en compte l’état psychologique des élèves



Pour sa part le président de l’Organisation nationale des parents d’élèves, Ali Benzina, a estimé que la décision finale du gouvernement, notamment en ce qui concerne le Bac, devrait prendre en compte l’état psychologique des élèves.

A cet effet, il a proposé de maintenir cet examen en le décalant à la fin du mois de juin 2020 et ce, en accord avec la position et la décision qu’adoptera dans ce sens le Comité national chargé du suivi de l’évolution du Coronavirus en Algérie.

Il a argumenté ce choix en expliquant que passer l’examen au cours de cette période prend en compte l’état psychologique des élèves et éliminera l’anxiété des parents en plus d’accorder au ministère de l’Éducation nationale suffisamment de temps pour corriger les copies de manière confortable. De cette façon les services concernés n’auront pas à subir de pression durant la préparation de la prochaine rentrée scolaire. Le président de l’ONPA a également demandé de multiplier les centres d’examen et de réduire le nombre de 15 à 10 candidats maximum par salle d’examen. «Je suis confiant sur le fait que la commission présidée par le Premier ministre parviendra à une solution qui sera dans l’intérêt de l’élève et de sa scolarité», a assuré Benzina.

Salima Ettouahria