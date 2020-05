Royaume-Uni : Isolement de toutes les personnes arrivant dans le pays

Le gouvernement britannique envisage de soumettre la plupart des personnes arrivant au Royaume-Uni par voie aérienne, maritime et ferroviaire à l'isolement pendant deux semaines, a rapporté hier la presse locale. Hormis celles qui entrent dans le pays depuis l'Irlande voisine, toutes les personnes arrivant par voie aérienne, maritime et ferroviaire devront s'isoler pendant deux semaines, rapporte le Times. Des vérifications ponctuelles de l'adresse donnée par les voyageurs seront effectuées, avec des sanctions possibles, de l'amende de 1.000 livres (1.100 euros) à l'expulsion, ajoute le média, qui précise que le Premier ministre Boris Johnson doit annoncer cette mesure aujourd’hui. La BBC avance que la quatorzaine doit entrer en vigueur fin mai, citant des sources gouvernementales et l'organisme de l'industrie aéronautique Airlines UK.