OMS : Le tabac accroît le risque de mort chez les personnes atteintes

Le tabac développe des formes graves du Covid-19 chez les personnes infectées par le nouveau coronavirus et accroît ainsi le risque de mort, a déclaré Maria Van Kerkhove, une responsables de la gestion de l’épidémie au sein de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

«Nous sommes tous au courant des dangers du tabac. Des millions de personnes meurent chaque année à cause du tabagisme. Le Covid-19 est une maladie des voies respiratoires, et fumer affecte les poumons. Il y a des études publiées selon lesquelles le tabagisme entraîne le développement des formes graves de la maladie, ce qui crée le risque de se voir placé sous ventilation mécanique et de mourir», a déclaré Mme Van Kerkhove lors d’un point de presse vendredi à Genève.

Auparavant, une équipe de chercheurs français avait écrit un article attirant l’attention sur le fait que les fumeurs étaient minoritaires parmi les malades les plus graves du Covid-19.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait qualifié cette étude de «piste intéressante» tout en soulignant qu’elle ne permettait pas d’affirmer que le tabac protégeait de la maladie en question.