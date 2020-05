Projet de Révision de la Constitution : droits et libertés renforcés

L’indépendance de la justice et le renforcement des libertés et des droits occupent une grande place dans la mouture du projet préliminaire de révision de la Constitution. Le comité d’experts a introduit de nouvelles dispositions qui semblent répondre aux doléances des défenseurs des droits de l’homme concernant notamment la limitation de l’application de la détention provisoire. Toutefois, des experts et juristes ont plaidé pour la mise en place de mécanismes d’application, car l’application des lois fait défaut en Algérie.

Le quatrième axe de l’avant-projet a trait à l’institution d’une Cour constitutionnelle à la place du Conseil constitutionnel, avec une modification de sa composition et de certaines de ses prérogatives. Ainsi, la nouvelle Cour sera composée de quatre membres désignés par le Président, quatre autres n’appartenant à aucun parti politique, deux choisis par le président de l’APN, en dehors des députés, deux autres par le président du Sénat, qui ne soient pas sénateurs, et quatre magistrats élus par leurs pairs. Cette Cour constitutionnelle aura les prérogatives de contrôler la concordance de toutes les ordonnances et des lois organiques avec les conventions internationales ratifiées et statuera, une fois saisie, sur les conflits qui peuvent confronter les institutions de l’Etat.



La détention provisoire, une mesure exceptionnelle



Le projet de révision de la Constitution vise également à protéger le justiciable contre tout abus du juge en lui permettant de faire valoir ses droits auprès des juridictions et se faire assister par un avocat durant toute la procédure judiciaire. La mouture prévoit, par ailleurs, le droit à la réparation pour toute arrestation et garde à vue ainsi que la criminalisation de la torture et de la traite des humains, le droit à un dédommagement en cas de détention arbitraire.

En ce sens, la détention reste une mesure exceptionnelle, une revendication de nombreux avocats et défenseurs des droits de l’homme, à l’instar de Me Boudjemaâ Ghechir, avocat et ex-président de la Ligue algérienne des droits de l’homme (LADH), qui a fortement plaidé pour que «la détention provisoire demeure une mesure exceptionnelle» qui ne peut être ordonnée que si les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes, lorsque par exemple la détention provisoire est l’unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d’empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation entre inculpés et complices, risquant d’entraver la manifestation de la vérité. Me Farouk Ksentini, avocat et ex-président de la Commission consultative nationale de promotion et de protection des droits de l’homme, a fortement appelé à la révision de la détention provisoire, signalant le recours abusif des magistrats instructeurs au placement sous mandat de dépôt, dans les rapports annuels sur la situation des droits de l’homme en Algérie, transmis à la présidence de la République. La pratique de la détention provisoire comporte, selon lui, des abus liés au dysfonctionnement de la justice. De nombreuses requêtes concernant la détention provisoire ont été adressées à la Commission que présidait Me Ksentini.



Des dispositions jamais consacrées dans les anciens textes



Le président du Conseil national des droits de l’homme, Bouzid Lazhari, a soutenu que le droit à un dédommagement en cas de détention arbitraire existe déjà mais la nouveauté «c’est sa constitutionnalisation». Quand la personne est relaxée ou bénéficie du sursis et que la détention provisoire s’avère une erreur d’appréciation du juge d’instruction, une commission au niveau de la Cour suprême peut dédommager le prévenu quand la relaxation est définitive, mais elle n’a jamais fonctionné. M. Lazhari a relevé des «avancées» dans l’avant-projet. «La mouture comporte beaucoup de dispositions qui n’ont jamais été consacrées dans les anciennes lois fondamentales, notamment la constitutionnalisation du droit à la vie, qui n’existait pas avant, d’où l’intérêt accordé à la vie humaine sacrée et suprême. De même pour le droit à l’eau potable. «Les Algériens, notamment dans les zones d’ombres et les régions reculées ont droit à l’eau potable, c’est un droit sacré. Certes l’Etat a fourni des efforts pour garantir ce droit mais le comité a proposé qu’il soit constitutionnalisé», a-t-il dit.

S’agissant de la criminalisation de la torture, «l’avant-projet est clair. Je pense qu’il y a des garanties pour bannir ce viol des droits de l’homme», a-t-il soutenu. Concernant la cour constitutionnelle, le président du CNDDH a précisé qu’elle jouit, contrairement au Conseil constitutionnel, de larges prérogatives.

«La composition de la Cour comprend, entre autres, selon les propositions du comité, quatre magistrats élus par leurs pairs. Elle est habilitée à trancher sur les conflits à haut niveau, à savoir les décrets présidentiels. De ce fait, le président est responsable devant les institutions et les pouvoirs», a-t-il expliqué. Globalement, l’avant-projet compte de nouvelles dispositions, selon M. Lazhari. «C’est un pas vers l’Algérie nouvelle qui ne peut être bâtie sans la promotion des droits de l’homme», a-t-il estimé. Le Conseil national des droits de l’homme est membre également dans la nouvelle composante du Conseil Supérieur de la Magistrature, selon le document. «Cela traduit une volonté pour le renforcement de l’indépendance de la justice qui garantit les droits des justiciables», a-t-il soutenu.



La constitutionnalisation du Hirak doit se limiter dans le temps



Pour Nadir Amirèche, expert en droit constitutionnel et enseignant en droit à l’université de Constantine, l’avant-projet a comporté des nouveautés, mais il a insisté sur les modalités d’application «qui ont toujours fait défaut en réalité». Pour lui, la réparation financière des victimes d’abus de détention provisoire, va inciter les magistrats instructeurs à mieux appliquer cette mesure qui est au fond «exceptionnelle». Si les abus sont confirmés, cela engendre une charge pour le ministère de la Justice, qui sera dans l’obligation d’indemniser les victimes. Il a, en ce sens, plaidé pour «une indemnisation consistante car il s’agit de violation d’un droit». L’expert a relevé que certains textes demeurent flous et auxquels il est important d’apporter des précisions et éclairages, notamment la création du poste de vice-président et la constitutionnalisation du Hirak. «La nomination d’un vice-président ne signifie pas qu’on se dirige vers un régime présidentiel.

Dans ce cas, celui-ci doit être élu en même temps que l’élection du président de la République, or ce n’est pas le cas actuellement. Le vice-président ne doit pas être nommé par le président», a-t-il insisté, précisant que le président de la République a décidé de céder quelques-unes de ses prérogatives au Premier ministre. «Le document ne donne pas de précisions sur le statut du chef de gouvernement», a-t-il relevé. Notre interlocuteur a également insisté sur la nécessité de revoir la composante de la Cour constitutionnelle, ce qui est une première dans l’Algérie indépendante.

«Cette nouvelle structure judiciaire doit profiter d’une entière indépendance et neutralité», a-t-il suggéré, signalant que la mouture prévoit la nomination de membres par le président de la République et les présidents de l’APN et du Conseil de la nation. Autre observation de l’expert, celle de la constitutionnalisation du Hirak. «Le document n’est pas assez clair. Le comité précise qu’il sera procédé à la constitutionnalisation du mouvement populaire du 22 février mais sans le limiter dans le temps, ni les objectifs. Les marches populaires, ces derniers mois, ont été marquées par des dérives et dépassements. Le texte demeure flou et risque de compliquer les débats», a-t-il dit.

Neïla Benrahal