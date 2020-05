Projet de Révision de la Constitution : Les partis planchent sur le texte

La majeure partie de la classe politique, y compris les partis de l’opposition, plaident à l’unisson en faveur d’un large débat autour du projet de la révision de la Constitution. Certains affichent déjà leur volonté pour contribuer avec efficacité à l’enrichissement de la première mouture, révélée jeudi dernier par la présidence la République. C’est, notamment, le cas du RND qui se dit disposé à participer à la dynamique de sensibilisation à l’importance que représente l’élaboration de la Constitution qui sera soumise à un référendum populaire.

Dans un communiqué, le RND annonce avoir mobilisé des spécialistes en droit constitutionnel, des académiciens et des experts en gestion administrative. Ils sont réunis au sein d’une nouvelle commission interne dont la seule mission est d’enrichir la première mouture, a révélé le parti jeudi dernier.

«Les remarques et les suggestions du parti seront remises au président de la République dans l’objectif de consolider le processus des consultations» précise-t-on. Dans sa première lecture de ladite mouture, dont il a été rendu destinataire au même titre que le reste de la classe politique et les médias, le RND «enregistre avec satisfaction qu’il y a une ferme volonté de la part du Président Tebboune d’apporter un nouveau souffle aux institutions de l’Etat, de promouvoir les libertés et de mettre un terme au cafouillage ayant empêché jusque-là une meilleure séparation des pouvoirs, permettant l’émergence d’une démocratie majeure». En effet, saluant les nouveautés inclues dans les six axes comprenant les propositions de la mouture publiée par la Présidence, le parti estime qu’elles participent «à l’élaboration d’une nouvelle Constitution consensuelle, ce qui répond à la première exigence politique du changement».

Du côté du FLN, un communiqué est attendu, indique une source de la direction. Le parti est encore en proie à des scissions internes, fait savoir le sénateur Fouad Sebbouta. Un des supports politiques majeurs du régime déchu, le FLN qui s’est retrouvé au creux de la vague dans le sillage des profondes mutations qu’a connues le pays en 2019. Le parti envisage de réunir le Comité central après le ramadhan dans le but d’une nouvelle organisation à même de se préparer en prévision du prochain référendum sur la Constitution, informe notre source. Pour sa part, le Front El Moustakbal souligne dans un communiqué que les propositions de la première mouture «consacrent la promesse faite par le président de la République lors sa campagne électorale». «La première mouture sera examinée avec toute l’attention voulue à travers un débat responsable qui sera engagé au sein des structures du parti», indique-t-on.

Le parti informe en outre de la mise sur pied d’une commission de spécialistes pour enrichissement de cette mouture et dont le rapport final sera remis au chef de l’Etat. Affichant son adhésion à un nombre de propositions «en parfaite concordance avec la vision du parti et sa doctrine», le Front El Moustakbal plaide en outre pour l’ouverture d’un débat avec l’ensemble des acteurs de l’échiquier politique et de la société civile pour aboutir à la naissance de la nouvelle Algérie. Par ailleurs les forces du Pacte de l’alternative démocratique (opposition) soulignent également la nécessité d’ouverture de larges consultations inclusives. «Le consensus autour de la transformation institutionnelle et constitutionnelle pour la consécration de la démocratie véritable ne saurait aboutir sans un débat populaire large et public aboutissant à un processus constituant souverain», est-il estimé dans un communiqué sanctionnant les travaux de la dernière réunion tenue en session extraordinaire. De son côté, le PT qui réunira demain son secrétariat national devrait inclure l’examen de l’avant-projet de révision de la Constitution parmi les points inscrits à l’ordre du jour, informe une source de cette formation.

Le président du mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina, a affirmé, pour sa part, que la mouture de l’avant-projet comprenait «plusieurs éléments positifs». Dans un post sur sa page Facebook, M. Bengrina a appelé à «son enrichissement jusqu'à aboutir à une Constitution véritable et stable». Il a indiqué, enfin, que les dirigeants du mouvement devront se réunir sur les plans local et central et élargir les consultations sur le plus grand nombre d'Algériens et d'experts afin de publier la position officielle, la soumettre à la Présidence de la République.

Karim Aoudia