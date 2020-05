Commentaire : Lutter contre l’oubli

Ce 75e anniversaire des massacres du 8 mai 1945 est venu, une fois encore, secouer la mémoire collective et rappeler au devoir de recueillement et de reconnaissance d’un peuple qui n’oubliera pas de sitôt qu’un crime contre l’humanité est resté impuni ; cette sombre date de l’histoire du colonialisme français n’a pas été sans insuffler espoir et fierté au sein d’un peuple qui a recouvré sa liberté par le sacrifice de ses enfants.

Une dimension de fierté puisée aussi dans le message à la nation adressé par le président de la République, à l’occasion de la commémoration du 75e anniversaire de ces massacres, redonnant du baume au cœur des Algériens, avec des décisions fortes qui consacrent enfin la juste place de la mémoire au cœur d’une nation plus que jamais attachée à ses valeurs et à son authenticité.

En décrétant le 8 mai, Journée nationale de la mémoire, le Président Tebboune a ainsi répondu à des aspirations plus d’une fois réitérées par tous ceux qui militent pour que cette mémoire ne soit pas étouffée dans les tranchées de l’oubli et que la France colonialiste puisse voir et reconnaître les crimes atroces perpétrés contre des populations sans défense sorties revendiquer le droit à la vie, le droit à la liberté. Les décisions prises à ce titre par le Président, à l’effet de réhabiliter la mémoire pour que nul n’oublie, relèvent de ces actes qui honorent le peuple et ses institutions. Elles n’ont pas manqué d’allumer en chacun la flamme de la fierté et de la dignité, et constituer alors ce flambeau de la mémoire qui ne s’éteindra jamais et viendra à chaque instant, dans chaque génération, rappeler aux consciences l’atrocité de ces massacres.

Pour justifier l’ignominie de ces actes barbares, l’on a osé écrire dans un rapport de police daté du 18 mai 1945 que «la population européenne, effrayée par l’insurrection, demande que tous les coupables et responsables de ce mouvement soient impitoyablement passés par les armes. Elle déclare qu’à ce prix seulement le Français pourra vivre en Algérie, terre française. Elle estime qu’à ce jour la répression est nettement insuffisante pour Sétif et qu’en tous les cas, elle n’est pas à la mesure des crimes odieux commis par les insurgés. Elle réclame des armes pour assurer sa propre sécurité et faire sa propre justice».

Odieuse manière de dissimuler une «vérité» qui n’en est pas une. L’autre vérité autrement plus atroce et gravée dans les mémoires est celle de ces exécutions sommaires, ces enfumades des Babors, ces actes abjects des milices, des tabors sénégalais et de tous ces légionnaires sans foi ni loi qui ne laissaient de leurs basses œuvres d’extermination que cendres et cadavres jetés aux animaux sauvages ou dans des fosses communes, pour cacher le fait de la honte et effacer les séquelles de la préméditation.

C’était l’image que découvrirent nos héros à leur retour de Cassino, c’était le prix que payait l’Algérie pour la libération de l’Europe, c’était aussi la fin des illusions du colonialisme français.

F. Zoghbi