Rencontre historique à Sétif : Mémoire insoumise

«L’Algérie toujours victorieuse.» C’est sous ce thème qu’a été organisée, jeudi à Sétif, la conférence nationale des cadres scouts consacrée aux massacres du 8 mai 1945.

Organisée par visioconférence à partir de la grande salle de la wilaya par le commissariat de wilaya des Scouts musulmans algériens, en coordination avec la direction des moudjahidine et Radio-Sétif, cette conférence a réuni 150 cadres à travers le territoire national.

Intervenant au nom du ministre des Moudjahidine et Ayants droit, le directeur de wilaya ne manquera pas de retracer l’horrible dimension de ces massacres sans précédent dans l’histoire. Une date anniversaire qui rappelle les affres endurés et les sacrifices consentis par le peuple pour le recouvrement de sa liberté spoliée par l’occupant.

Il reviendra sur cette marche de Sétif à laquelle prirent part près de 15.000 manifestants précédés par les scouts.

«La police ordonne l’arrêt de cette manifestation et abat froidement le jeune Saal Bouzid, portant l’emblème national. La vengeance était horrible», dit-il.

Le Pr Sofiane Loucif donnera ensuite une conférence traitant du thème «Les massacres du 8 mai 1945, mémoire et histoire».

