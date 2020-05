Biskra : Des cours en ligne sur les massacres du 8 mai 1945

La direction de l’éducation de la wilaya de Biskra a lancé des cours et des émissions sur les massacres du 8 mai 1945, sur les réseaux sociaux, a indiqué vendredi le directeur du secteur, Mohamed Ouafi.

La direction de l’éducation à Biskra diffuse, depuis son site officiel sur le réseau social Facebook et les sites de divers établissements éducatifs de la wilaya, des cours et des émissions sur le génocide colonial du 8 mai 1945 contre les Algériens, pour commémorer l'évènement historique et le faire connaître aux scolarisés, confinés dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus, a précisé le même responsable.

Il a, dans ce sens, relevé que les activités retenues par le secteur de l’Éducation, dans le cadre de la commémoration du cet événement historique, sont, cette année, «particulières», eu égard à la conjoncture sanitaire exceptionnelle.

Il a encore souligné que les cours diffusés sur la Toile ont été assurés par des enseignants de plusieurs établissements scolaires des trois paliers éducatifs. Des émissions sur le même événement ont également été réalisées, rapportant des témoignages des personnes qui ont vécu l’événement et des conférences de spécialistes en histoire, a-t-on noté de même source.

Les autorités locales civiles et militaires se sont rendues au cimetière des martyrs pour se recueillir à la mémoire des chouhada, dans le cadre de la commémoration du 75e anniversaire des massacres du 8 mai 1945, rappelle-t-on.