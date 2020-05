Algérie-Poste : Plus de 740 milliards DA retirés en mars et avril

Un montant global de plus 740 milliards DA a été retiré des bureaux de poste et des guichets automatiques (GAB) à travers 175 millions d’opérations effectuées durant la période allant du 1er mars au 30 avril derniers, selon un communiqué d’Algérie Poste publié sur son site internet.

Aussi, il a été enregistré 600.000 opérations de paiement électronique ayant servi au transfert d’un montant dépassant les deux milliards de dinars, ajoute la même source.

Le nombre d’opération de retrait effectué dans les bureaux de poste a atteint 19.775.209 opérations, ayant permis le retrait d’un montant de 579.069.235.239 DA. Par ailleurs, le retrait de liquidités ne s’est pas limité au paiement par chèque dans les bureaux de poste. Bien au contraire, il s’est élargi aussi au retrait via les appareils électroniques pour des mesures de sécurité sanitaire.

Les citoyens ont ainsi adhérés à l’appel de la direction d’Algérie Poste pour éviter les regroupements et les déplacements en favorisant l’utilisation des cartes interbancaires ou la carte Edahabia. Pour ce qui est des GAB, un montant de 161.889.150.640 DA a été retiré à travers 8.745.976 opérations. Concernant le paiement électronique, quelque 595.000 opérations ont été effectuées durant cette même période et qui ont servi au transfert de 2.321.780.887 DA, conclut le communiqué. Malgré ces mesures, il y a une ruée vers certains bureaux de poste sans aucune prise en compte des mesures de sécurité ou de respect des gestes barrières pour éviter la propagation de la pandémie du coronavirus. Les citoyens doivent prendre conscience de la gravité de la situation et les bureaux de poste doivent faire respecter la distanciation sociale pour le bon déroulement des opérations.

Kafia Ait Allouache