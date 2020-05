Agriculture saharienne : Plantation de 10.000 hectares de maïs au sud

En prévision de l'installation, avant la fin du mois de juin prochain, de l’Office national de l'agriculture saharienne, décidée par le président de la République, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a commencé à collecter des données relatives à l'activité agricole et à l'élevage dans les wilayas du Sud. Dans ce contexte, le lancement de la campagne de récolte à partir de la wilaya d’Ouargla, sera mis à profit pour expliquer aux agriculteurs les objectifs du gouvernement à travers l'installation de cet Office, les encourager à diversifier leur production et à valoriser les produits agricoles sahariens pour contribuer à réduire la facture des importations alimentaires.

Contacté, le directeur général de l’Office national des aliments de bétail et d’élevage avicole (ONAB), Mohamed Betraoui, a estimé que la campagne de récolte à Ouargla sera particulière cette année, «puisque les agriculteurs seront appelés à s’orienter vers les cultures stratégiques et seront encouragés à tirer profit des potentialités naturelles et techniques qui existent pour étendre les surfaces de terres valorisées pour la culture du maïs». Un produit, dira-t-il, que l’ONAB achètera au prix compétitif de 4.500 dinars le quintal. Mohamed Betraoui a expliqué que l’institut de gestion technologique et de communication prendra en charge la distribution de semences de maïs aux agriculteurs, en leur assurant un accompagnement technique durant tout le processus de production, à condition que la récolte soit vendue à l’ONAB qui procèdera ensuite à la transformation du maïs en aliments de bétail. Il a révélé à ce sujet que son Office et l'Institut en question ouvriront bientôt des annexes dans les wilayas du Sud, à commencer par Adrar et Ouargla, pour concerner ensuite Ghardaïa et Biskra dans une deuxième étape.

Concernant les superficies à planter en prévision de la saison agricole 2020/2021, le DG de l’ONABV a fait état de la préparation de 10.000 hectares pour assurer la production d'environ 100 quintaux par hectare. «Ces superficies seront revues à la hausse plus tard, en fonction du nombre d’agriculteurs qui adhèreront à cette initiative qui constitue le premier projet de l'Office National de l'Agriculture Saharienne», a-t-il assuré. Le ministère de l'Agriculture prévoit grâce à cette nouvelle approche de soutien à l'agriculture locale de réduire la facture d'importation d’environ 180 millions de dollars pour l'année 2021, et ce après que le produit importé sera substitué par le produit local de maïs de bonne qualité. A propos de sa récente rencontre avec des agriculteurs de la wilaya d’Ouargla, notre interlocuteur a souligné que cette réunion a constitué une occasion pour expliquer les objectifs attendus de l'Office national de l'agriculture saharienne. «Ce dernier sera un organisme d'accompagnement pour tous les agriculteurs des wilayas du Sud. Il veillera à valoriser leurs efforts et leurs produits, d’autant plus que le sud du pays est devenu le grenier des wilayas du Nord».

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural explique que des instructions ont été adressées à toutes les institutions et instituts techniques afin de préparer une base de données. Ces dernières comprennent les surfaces agricoles du Sud, les capacités en eaux souterraines et celles destinées à l’irrigation, les capacités locales de production et de stockage, ainsi que les contraintes rencontrées dans la région, notamment en ce qui concerne l’énergie électrique qui sera remplacée par l'énergie solaire, outre l’ouverture de routes, le renforcement du transport pour relier les exploitations agricoles aux marchés et aux dépôts. Ces données seront présentées à l’Office et serviront de base à son lancement en juin prochain.

Salima Ettouahria