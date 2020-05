Renforcement de la piste de l’aéroport d’Alger : Réception du projet en juillet prochain

Le ministre des Travaux publics et des Transports a indiqué que les travaux d'extension de la piste principale de l'aéroport international Houari-Boumediène d'Alger devraient être terminés à la fin du mois de juillet prochain.

S’exprimant, hier, lors d’une visite sur site où il a constaté l'état d'avancement du chantier, M. Farouk Chiali a affirmé que l’entreprise en charge du projet, en l’occurrence Cosider, est appelée à mettre «tous les moyens matériels et humains» pour achever la réalisation dans les délais impartis. «C'est une entreprise dotée des compétences techniques, matériels et humains nécessaires pour le parachèvement de la piste principale de l’aéroport d’Alger», a-t-il dit, assurant que le gouvernement continuera de soutenir les projets stratégiques et de grande envergure qui devraient profiter à l'Algérie et à son développement économique.

Saluant les efforts déployés par les autorités locales de la wilaya d'Alger qui ont accordé toutes les facilités et les conditions nécessaires à l'entreprise Cosider pour qu’elle puisse réaliser les travaux dans de «bonnes conditions», M. Chiali a insisté sur l'urgence de parachever les travaux le «plus tôt possible» en raison du rôle «important que joue cette infrastructure aéroportuaire qualifiée de «stratégique» sur le plan économique.

Tout en soulignant que la prochaine reprise de l’activité de l’aéroport international d’Alger reste liée à l’amélioration de la situation sanitaire notamment au niveau mondial, le ministre des Transports a assuré que les travaux de réfection de la piste principale devraient être parachevés avant la reprise du trafic aérien international.

«Nous sommes en train de constater, aujourd’hui, avec les engagements pris par les dirigeants du groupe Cosider et l’apport des autorités locales d'Alger que la réception du projet se fera en principe avant la reprise du trafic international», a-t-il fait savoir lors de cette visite en compagnie du wali d'Alger, Youcef Cherfa, du PDG de Cosider, Lakhdar Rekheroukh, et du président de l'Assemblée populaire de la wilaya d'Alger, Abdelkrim Bennour.

Le directeur des Travaux publics de la wilaya d'Alger, Abderrahmane Rahmani, a expliqué que les travaux consistent en la réparation totale de la piste principale, des pistes secondaires pour des taxiways et de deux parkings avions d'une superficie de 16.000 m² et de 9 bretelles d'un linéaire global de 2.000 m. Le renforcement de la piste principale permettra, selon l'intervenant, la mise à niveau de l'infrastructure aéroportuaire conformément aux normes internationales exigées par l'Organisme international des aéroports civils.

L'objectif escompté à travers ce projet est celui d'adapter la piste principale de l'aéroport à la recevabilité des aéronefs Airbus 380, gros-porteurs long courrier à double pont, a-t-il noté.

De son côté Lakhdar Rekhroukh, le PDG de Cosider, a déclaré que le confinement n'a eu aucun impact sur le rythme des travaux lancés sur le territoire national, notamment dans les Hauts Plateaux et le Sud.

«Le groupe Cosider est capable d'achever tous les projets d’infrastructure qui lui ont été confiés par le secteur des transports et des travaux publics», a-t-il soutenu.

Le directeur général de la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d'Alger (SGSIA) a révélé, de son côté, qu'en raison de la crise sanitaire que traverse le pays, la société a enregistré un manque à gagner estimé à 900 millions de DA par mois, soit 1,3 milliard DA, depuis le début de confinement en mars dernier.

«En dépit des charges liées au versement des salaires des employés, ainsi que les travaux de réparation, d'entretien et de remise en état des aéronefs, la situation financière de la société n'est pas précaire», a précisé Tahar Allache.

La réalisation de la piste principale de l’aéroport international d’Alger a été confiée officiellement au groupe public Cosider suite à la décision de résiliation du contrat, en octobre dernier, avec le groupe privé ETRHB. Le coût estimé des travaux avoisine les 3,8 milliards de DA. Cette décision a été prise par le gouvernement suite au constat d’incapacité du groupe de Haddad de remplir son contrat et de livrer le projet. A cette époque, le taux d’avancement des travaux s’est stabilisé autour de 40% alors que les délais impartis de 36 mois ont été largement dépassés.

Tahar Kaïdi