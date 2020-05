EHU d’Oran : Un circuit spécifique pour les femmes enceintes

Depuis le début de la pandémie du Covid-19, 5 cas suspects ont été admis au niveau de la maternité de l’EHU d’Oran, dont 2 patientes évacuées de la wilaya de Tiaret, ont annoncé les responsables de l’Établissement hospitalo-universitaire 1er-Novembre. Les tests de prélèvements effectués sur ces deux patientes ont donné des résultats négatifs, ce qui leur a permis de quitter le service après avoir bénéficié des soins nécessaires.

«À l’heure du Covid-19, l’activité du service gynécologie-obstétrique continue d’accueillir les patientes en assurant les soins avec la même densité que les jours ordinaires. En effet, face à cette situation sanitaire exceptionnelle, le service s’est organisé depuis le début de la pandémie en mettant en place un circuit spécifique pour les femmes présentant des symptômes de Covid-19, afin d’assurer à la fois la prise en charge des patientes atteintes ou non du Covid-19», précise la direction de l’EHU, dans un communiqué de presse.

La même source explique, à ce propos, que «toute femme qui arrive à la maternité doit passer, tout d’abord, par la consultation pré-tri où elle sera soumise à un questionnaire de diagnostic préliminaire par un médecin spécialiste, afin de permettre le repérage et l’orientation des patientes vers les différents points de prise de soins.

Si le médecin constate que la patiente présente des symptômes du Covid-19, elle sera aussitôt orientée vers l’aile dédiée pour les patientes suspectes ou porteuse de virus», a-t-on indiqué. L’aile en question est composée de 5 chambres d’hospitalisation, une salle opératoire, une autre réservée à l’accouchement, ainsi qu’une unité de consultation spéciale Covid-19.

Il y a lieu de savoir que le service de gynécologie-obstétrique de l’EHU d’Oran a enregistré une forte activité durant le premier trimestre de l’année courante.

Son équipe, dirigée par le professeur Boucherit, a réalisé, au cours de la période allant du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 mars 2020, plus de 1.446 accouchements, dont 730 césariennes et 716 accouchement par voie basse.

Il a été recensé dans la même période 910 interventions chirurgicales et l’hospitalisation de plus de 4.906 patientes, 7.325 consultations spécialisées et 270 évacuations.

